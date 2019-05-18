تعرف على “جد الصبار“.. تركي كرس حياته لهذه الفاكهة

يقوم يونال فيورال من مدينة إزمير التركية بجمع الصبار منذ 55 عامًا، ويحمل ألقاباً مثل “جد الصبار” و “أستاذ الصبار” ، ويقول فيورال إن هناك أكثر من 10 آلاف نوع من الصبار ويقوم بزراعة وجمع حوالي 2500 صنف منها.

ويرى فيورال الذي يقول إنه أقدم شخص مهتم بالصبار في تركيا أن الصنف الأثمن بالنسبة له هو صبار "غروزني" أو "الكرة الذهبية" الذي يبلغ عمرها 80 عامًا.

ولا يزال الصبار واحداً من بين عدد قليل من النباتات التي تستخدم في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل.

وتمتاز هذه الفاكهة باحتوائها على عدد كبير من الأحماض الأمينية والإنزيمات والمعادن والفيتامينات، التي يحتاجها جسم الأنسان، كما أن تناول الصبار يقلل من أعراض التهاب القولون والمعدة.

وتساعد أيضاً الأمعاء على التخلص من فضلات الطعام، فمن يعاني من مشاكل الإمساك، ينصحه الخبراء بتناول عصير الصبار بشكل منتظم.