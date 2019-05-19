اضغط على خريطة بلدك لتعلم أين يمكنك السفر دون تأشيرة

من السعودية إلى اسكتلندا.. ها هي أجمل المنارات حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هل مللت من البحث في المواقع الرسمية عن الدول التي يمكنك السفر إليها دون تأشيرة مسبقة؟ والفرق بين الدول التي تمنحك تأشيرة عند الوصول وأخرى التي تطلب من الزائر عددا من المعاملات قبل الوصول؟

ليس بعد الآن، حيث يقدم لك موقع.. اضغط هنا-- "Travelscope by Markus Lerner" طريقة سهلة ومباشرة تطلب منك تحديد دولتك فقط بالضغط على موقعها في خريطة تفاعلية تقدم لك على الفور لائحة بأسماء الدول التي يمكنك السفر إليها دون تأشيرة، وذلك وفقا لآخر تحديث على الموقع.

فعند الضغط على المملكة العربية السعودية مثلا يظهر لك مباشرة أنه يمكنك السفر إلى 65 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة أو تعطى التأشيرة فور الوصول إلى مطار هذه الدولة.

مثال آخر هو عند الضغط على خريطة الإمارات العربية المتحدة إن كنت من مواطني هذه الدولة وتحمل جواز سفرها، تظهر لك الخارطة التفاعلية قدرتك على السفر إلى 145 دولة دون تأشيرة مسبقة.

وتظهر الدول على هذه الخريطة التفاعلية بألوان يرمز كل منها إلى وضع معين، حيث الدول التي تظهر باللون الأخضر لا يتطلب منك التقدم بطلب تأشيرة للسفر إليها أما تلك الدول التي تظهر باللون الرمادي فهذا يشير على أنك بحاجة لتأشيرة مسبقة، في حين يشير اللون الأحمر إن ظهر لك إلى رفض استقبال الدولة هذه لحملة جواز السفر من هذه الدولة.