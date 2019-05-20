بسبب "المضايقات".. خطوة جديدة من السعودية بشأن السفر إلى تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خاطبت غرفة الرياض مكاتب السياحة والسفر لتسهيل إجراءات الراغبين بتعديل حجوزاتهم إلى تركيا وتغيير وجهتهم إلى دول "صديقة".

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، إن غرفة الرياض خاطبت شركات السياحة والسفر من أجل تسهيل إجراءات الراغبين بتعديل حجوزاتهم إلى تركيا وتغيير وجهتهم إلى دول "صديقة".

وجاء في تغريدة العجلان: "خاطبنا عبر غرفة الرياض كاتب السفر والسياحة لحثهم على تقديم تسهيلات للراغبين في تعديل حجوزاتهم وتغيير وجهة سفرهم من تركيا الى اي بلد من البلدان الشقيقة والصديقة التي تتمتع بالأمان وباحترام حقوق السائح، في ظل ما يتعرض له السعوديين من مضايقات في تركيا".

ولا تعيش العلاقات السعودية-التركية فترة ذهبية، لوجود العديد من الخلافات الجوهرية بين البلدين، وكان آخرها قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية المملكة بإسطنبول.