تصنع من الحليب والنشاء والسكر.. ما هو أصل المهلبية؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قوامها حليب ونشاء وسكر، في رمضان وفي المناسبات السعيدة أكلها يكثر، تزين بالقرفة والمكسرات وجوز الهند، وبغير إحساس السعادة بعد تناولها لن تشعر.

نتحدث اليوم عن المهلبية.

في أصل المهلبية، يقال إنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى شجرة المحلب التي يستخدم لبها لصنع هذا الطبق الحلو.

وفي قصة أخرى يقال إن أصل التسمية مشتق من استخدام الحليب فيها بكثرة، فهو مكونها الأساسي.

قصة ثالثة تقول إن الطبق سمي نسبة إلى يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، الذي أمر خدمه بصنع طبق مميز من الحلوى يخلد اسمه في التاريخ، ولكن تبقى هذه القصة ضعيفة المصدر.

وتعرف المهلبية بأسماء مختلفة في الدول العربية، ففي مصر هي مهلبية، وفي سوريا محلاية، وفي ليبيا تعرف باسم المحلبية، كما أنها تعرف باسم كشك الأمراء أو كشك الفقراء.

وسواء كنت تحبها مع القليل من الأرز أو السميد، تبقى المهلبية الطبق السهل سريع التحضير على موائد رمضان.