في إيطاليا.. لائحة تدلك على"أجمل" 10 قرى عليك زيارتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا أردت السفر إلى إيطاليا أو تفكر بها كوجهة لرحلتك التالية، فلا تتردد بوضع بعض المدن الصغيرة والقرى على لائحة الأماكن التي عليك زيارتها.

إليك 10 قرى تستطيع أن تتمتع فيها بكل مميزات إيطاليا وجمالها:

بلدة "Pietrapertosa":

تظهر هذه البلدة، التي تقع في منطقة بازيليكاتا وعلى ارتفاع 1000 متر، وكأن الجبال تبتلعها، كما يفتخر سكانها بكونهم يسكنون في هذه المنطقة ويقولون إنهم "يسكنون بين السماء والأرض".

بإمكان السياح التمتع بالتجول في القرية أو التعرف على تاريخ قلعة "Saracen"، التي توفر مناظر رائعة للجبال، كما انها وجهة رائعة لمحبي ممارسة الرياضات الخطرة.

قرية "Marina Corricella":

تعد قرية بروسيدا التي تشتهر بصيد الأسماك، واحدة من أجمل المناطق في إيطاليا، ويعود الفضل في ذلك إلى ألوان البيوت البنفسجية والصفراء والزهرية والزرقاء.

ويمكن للسياح في هذه المنطقة، التي تعود إلى القرن الـ17، التمتع بالهدوء ورؤية قوارب صيد السمك الخشبية.

قرية "Ricetto di Candelo":

اختبأ المواطنون في هذه المدينة العائدة إلى زمن القرون الوسطى أثناء الحرب، كما تم استخدامها لتخزين العنب والنبيذ والقمح بعد أن أعلن السلام في المنطقة.

تحاط هذه القرية بجدران طويلة وتتكون من حوالي 200 منزل التي تشبه في تصميمها المكعبات البنية والحمراء، كما تتضمن 5 طرق رئيسية وأزقة نظيفة للغاية.

جزيرة "Marettimo":

لن تستخدم وسائل النقل الحديثة والمعتادة في هذه الجزيرة، بل ستخوض تجربة جديدة بركوب العربات الكهربائية أو باستخدام الحمير.

قرية "Chianalea di Scilla":

بنيت هذه القرية على طبقات من الصخور التي ترتفع عن المياه وتتميز ببيوتها القريبة من أموج البحر، والتي تصطف أمامها القوارب الصغيرة بدلاً من السيارات.

قرية "Scanno":

كانت هذه القرية في السابق مخبأً لقطاع الطرق والخارجين عن القانون، كما أنها تتميز اليوم بمزيج رائع من الهندسة المعمارية الباروكية والرومانية والقوطية.

قرية "Bosa":

يقسم نهر "Temo" هذه القرية إلى قسمين، ولكنها تعد أيضاً منطقة جميلة لمحبي الاستجمام وركوب قوارب الكاياك.

قرية "Castelrotto":

يشبه التجول في هذه المدينة المشي في معرض فني في الهواء الطلق، وذلك بفضل الأعمال الفنية المعروضة، كما تغطى المساكن الجبلية برسومات جدارية ملونة لفنانين مشهورين من القرن الـ19.

بلدة "Cetona":

بإمكان السياح المتجهين إلى هذه المنطقة التمتع بالهدوء والسكينة والهواء الطلق والصحي، إذ اشتهرت هذه البلدة بكونها إحدى وجهات الراحة للحكام ومصممي الأزياء.