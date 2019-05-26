نظرة داخل أول فندق في العالم مصمم على شكل آلة غيتار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عادة ما تحاول الفنادق تغيير تصميمها، أو إضافة نشاطات جديدة ومميزة لجذب أنظار الناس، ولكن، بعيداً عن الفنادق الاعتيادية، ما رأيك في قضاء يوم في فندق بتصميم آلة موسيقية؟

وسيضم موسم الخريف لهذا العام فندقاً على شكل غيتار ليكون أول فندق على شكل تلك الآلة الموسيقية في العالم، إذ سيُفتتح في جنوب فلوريدا، ليصبح جزءاً من مشروع توسيعات بقيمة 2.2 مليار دولار، لفنادق وكازينو "Hard Rock" في فلوريدا.

وسيفتتح الفندق، الذي يبلغ طوله 400 قدم، أبوابه للزوار بتاريخ 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، كما بإمكان الأشخاص البدء بالحجوزات بتاريخ 24 يوليو/ تموز 2019، أو شراء تذاكر حفل افتتاح الفندق الذي ستغني فيه فرقة "Maroon 5" من الآن.

وكشف مدير شركة "Hard Rock" العالمية، جيم ألين، تفاصيل عن الفندق الجديد في مؤتمر صحفي، مشيراً إلى أن علامة "Hard Rock"، "أقوى اليوم من أي وقت مضى"، مضيفاً أن العلامة تمثل ما هو أكثر من "الطعام والشراب والمكان للمبيت".

وتؤدي الموسيقى دوراً أساسياً في سلسلة هذه الفنادق والمطاعم، إذ سيكون للموسيقى والمياه والألوان دوراً متناسقاً في جعل الزوار يحسون بالطاقة الجريئة للفندق، كما أنه من المتوقع، للفندق أن يستقبل 100 عرض سنوياً على مسرحه، الذي يستطيع أن يكون منبراً للعديد من النشاطات الأخرى مثل المصارعة أو العروض الترفيهية.

وسيتضمن الفندق مسبحاً يشبه بأجوائه الملاهي الليلية "ليتفوق على أي من حفلات المسابح في فيغاس"، بحسب ما قاله ألين، كما أنه سيتضمن أيضاً بعض النشاطات العائلية، مثل قوارب التجديف وغيرها، ولن يخلو الأمر من ألعاب الكازينو أيضاَ.

أما فيما يتعلق بتفاصيل الغرف، فيصل حجم الغرفة إلى 515 قدماً مربعاً أو أكبر، كما سيتم افتتاح فلل يتراوح حجمها ما بين 480 إلى 800 قدم مربع، محاطة بالمياه، مما يمنح النزلاء تجربة استثنائية وخاصة.