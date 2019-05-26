مدفع رمضان في الأردن يُطرب العمّانيين بعد غياب

عمان، الأردن (CNN) -- طُرب العمّانيون في رمضان هذا العام، بصوت مدفع رمضان إيذاناً بموعد آذان المغرب، ليحيي في نفوسهم ذكريات شعبية اعتادوا عليها لسنوات.

واختارت أمانة عمّان بالتعاون مع وزارة السياحة والقوات المسلحة الأردنية، منطقة جبل القلعة المطلة على عمّان القديمة (800 متر فوق سطح البحر)، موقعاً لإطلاق المدفع يومياً، ما جعل فرصة الاستمتاع بجمال الموقع الأثري وبأجواء رمضان، يجتمعان في مكان واحد في فترة الغروب.

وأُعيد إحياء إطلاق المدفع في العاصمة بعد انقطاع عدة مرات، إذ كان يُطلق منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حتى غاب إلى العام 2013، ليُطلق من جديد، في كل من جبل القلعة، ومنطقة الأشرفية ( عمان الشرقية)، إضافة إلى موقع في منطقة دابوق قرب مسجد الملك الحسين، لكنه سرعان ما توقف بعدها بنحو عامين، وعاد مجدداً في العام 2019.

ويمكن سماع المدفع ( مدفع تشريفات صوتي) في أغلب مناطق عمان الشرقية، وعلى بعد عدة كيلومترات، ويقابل في موقعه من أعلى التلة، المدرج الروماني الذي يقع في قلب العاصمة، ويمكن مشاهدة معبد هرقل الروماني في الموقع الأثري والقصر الأموي، الذي تحيطه أحيانا جبال عمّان القديمة.