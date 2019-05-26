10 وجهات سياحية أوروبية يجب عدم تفويتها في فصل الصيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن دليل السفر "Lonely Planet" عن أسماء أفضل الوجهات في أوروبا لفصل الصيف، فما هي؟

احتلت جبال "High Tatras" في شمال سلوفاكيا، وعلى حدود بولندا المرتبة الأولى بين أفضل الوجهات الصيفية في أوروبا، إذ يمكن لمحبي المغامرات التوجه إلى أعلى قمة في البلاد، أو التمتع بالطبيعة، والحياة البرية.

إمارة ليختنشتاين:

يمكنكم التمتع بنزهات حول مسار ليختنشتاين، الذي يبلغ طوله 75 كيلومتراً، والذي يُفتتح هذا العام كجزء من الاحتفالات التي تقام بمناسبة مرور 300 عام من سيادة الدولة.

منطقة إستريا:

تُعرف هذه المنطقة المتمركزة في كرواتيا، بمياهها الصافية، ونبيذها اللذيذ، وتاريخها الروماني.

جزر شتلاند:

تقع هذه الجزر على بعد 170 كيلومتراً من الساحل الشمالي لإسكتلندا، وتعد منطقة جميلة لمحبي المشي لمسافات طويلة، أو التمتع بمهرجان "Up Helly Aa".

آيسلندا:

ينصح الزوار بالابتعاد عن الأماكن التقليدية والمعتادة، والاتجاه نحو طريق الساحل الشمالي.

مدريد:

هذه العاصمة الإسبانية معروفة بحياتها الليلية المميزة والمواقع السياحية الرائعة.

البوسنة والهرسك:

بإمكانك زيارة مدينة موستار الجميلة.

باري في إيطاليا:

رغم أن العديد من المدن والبلدات الإيطالية قد أصبحت مكتظة بالسياح، إلا أن باري لا تزال هادئة.

ليون في فرنسا:

إذا كنت من محبي رياضة كرة القدم، فمن المتوقع أن تكون ليون وجهتك المثالية خلال فصل الصيف، إذ ستستضيف المدينة كأس العالم (فيفا) للسيدات في يوليو/تموز.

فيفي، سويسرا:

ستستضيف هذه المدينة السويسرية الواقعة على ضفاف البحيرة مهرجان “Fete des vignerons” للنبيذ في يوليو/تموز.