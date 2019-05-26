طريق "الصراط" في جازان.. هل هو الأخطر في السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو زعموا أنه يظهر قيام عناصر بالشرطة بضبط أشخاص مخالفين للائحة الذوق العام في العاصمة السعودية، الرياض، وذلك بعد ارتدائهم لـ"شورتات" وهو ما نفاه المتحدث الأمني باسم شرطة الرياض، المقدم شاكر التويجري في تصريحات نقلتها عدد من الصحف المحلية.

وقال التويجري وفقا لما نقلته صحيفة سبق: "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله أحد الأشخاص أثناء تواجده بأحد المجمعات التجارية ويدعي قيام الجهات الأمنية بالقبض على مخالفي الذوق العام وان هناك غرامات مالية تصل الى (٥٠٠٠) ريال، تود شرطة منطقة الرياض التوضيح بأن ما ادعى به المتحدث بالمقطع عاري تماماً من الصحة.."

وأضاف التويجري وفقا لسبق: "الأجهزة الأمنية تباشر مهامها بحفظ النظام وتوفير الأمن في المجمعات التجارية وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم"، مهيبا بالجميع "تحرّي الدقة والمصداقية، وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة النظامية بإشاعة وادعاءات غير صحيحة"، في حين نشرت صحيفة مكة مقطع الفيديو المتداول الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته أو تاريخ تصويره مرفقة نفي شرطة الرياض.

وكان مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية قد وافق على لائحة المحافظة على الذوق العام، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في الـ9 من أبريل/ نيسان الماضي، حيث نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو مبسط يوضح اللائحة:

- الغرامة 5000 ريال وتتضاعف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال عام من تاريخ ارتكاب الأولى.

- عدم الظهور في مكان عام بلباس غير محتشم أو ارتداء زي يحمل صورا أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.

- عدم الكتابة أو الرسم على جدران الأماكن العامة ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية.

- عدم ايذاء مرتادي الأماكن العامة بالقول أو الفعل أو إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

وفي هذه الأثناء، انشغل روّاد موقع تويتر في الحديث عن مدى قانونية ارتداء "الشورت" حيث برز وسم "#الشورت_لايخدش_الذوق_العام" ضمن الهاشتاغات الأكثر انتشاراً في المملكة صباح يوم الأحد.

وفيما يلي بعض التغريدات التي تناولت هذا الموضوع:

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة على مواقع التواصل الاجتماعي.