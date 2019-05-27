دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خلال إحدى جولاته اليومية والميدانية، في محافظة تيماء في المملكة العربية السعودية، وجد السعودي بندر عقيل الغيث الشمري نقشاً إسلامياً على إحدى الصخور، يعود إلى أكثر من ألف عام!

ومع أنه يعمل في القطاع الحكومي، إلا أن الشمري، يتعاون مع هيئة السياحة السعودية بسبب حبه لهذا المجال منذ صغره، وفقاً لما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وفي إحدى جولاته اليومية في محافظة تيماء والمنطقة التي تحيط بها، وجد الشمري نقشاً قديماً على صخرةٍ متوسطة الحجم.

وفي حديثه عن النقش، قال الشمري إنه عبارة عن "دعاء وطلب المغفرة لشخص اسمه حفص بن عمر، وأهل تيماء جميعاً".

وكان النص المكتوب كالتالي: "اللهم اغفر لحفص بن عمر ولأهل تيماء أجمعين".

كما كان تاريخ النقش واسم الشخص الذي كتبه منقوشاً على الصخرة أيضاً.

وكُتب النقش في شهر رمضان، في عام 108 هجري على يد شخص اسمه هود بن ميسرة بن عمر، وفقاً لما ذكره الشمري.

وأشار الشمري إلى أن النقش تواجد على طرق القوافل القديمة، وأنه مكتوب بالخط العربي غير المنقط، أو ما يسمى بـ"الخط الإسلامي المبكر".

كما ذكر أن النقش كُتب خلال شهر رمضان الذي "يُمثل إحدى الشهور الهجرية المعروفة، والتي تنشط فيها حركة القوافل باتجاه مكة لأداء العمرة".