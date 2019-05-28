برع السوريون في صنعها.. فما هو أصل حلاوة الجبن؟

تصنع من الحليب والنشاء والسكر.. ما هو أصل المهلبية؟

هل تتخيلون رمضان من دون "القطايف"؟ تعرفوا إلى أصلها

من ورق العنب إلى الدولما.. مكونات تختلف والأصل واحد.. فما هو؟

من قرابين للآلهة إلى "شم النسيم"... ما هو أصل الفسيخ؟

هل تعلم أن هناك 70 نوعا من الكبة... فما هو أصلها؟

أصل وفصل... من هو المخترع الحقيقي للكفتة؟

أصل البسبوسة.. من القصور العثمانية إلى التراث المصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لونها ابيض ناصع براق، لرؤيتها ولطعمها يوصف القلب بالخفاق، محشوة بالجبن مزينة بالورد، ومع بعض السكر هي من أطيب الأطباق.

نتحدث اليوم عن حلاوة الجبن

طبق الحلو هذا ليس بقديم قدم التاريخ، بل يعود أصله الى نحو 60 عاما مضت.

يقال إن السوريين في حمص هم من برعوا في صنعه وتحضيره، ولكن الحقيقة هي أن سكان حماة كانوا الأفضل في ذلك،

نظرا لموقع حمص وسط سوريا ووجودها على خط السفر والتنقلات حملها المسافرون في حلهم وترحالهم.

ويمكن تناول حلاوة الجبن مع البوظة العربية أو مع المكسرات.