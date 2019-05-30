بدبي.. ما سر تحول معبد سيخي إلى مائدة إفطار خلال شهر رمضان؟

بدبي.. ما سر تحول معبد سيخي إلى مكان يصلي فيه المسلمون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في معبد سيخي بدبي، يمارس الأشخاص من الديانة السيخية عقائدهم وطقوسهم بكل هدوء في معبد غورودوارا، ولكنهم يقدمون أيضاً مفاجأة فريدة من نوعها مع اقتراب موعد آذان المغرب.

ويبدأ العاملون بالمعبد بترتيب الطاولات والكراسي، وتحضير مختلف أنواع الأطعمة، بكميات كبيرة، مثل البرياني النباتي، والسمبوسك، والفاكهة، لتقديمها للصائمين المسلمين، في شهر رمضان.

وقال المدير العام للمعبد، ت.ب سينغ، إن المعلم الأول في الديانة السيخية، هو "رمز كبير للتسامح" لمعتنقي هذا الدين، مضيفاً أن الرئيس التنفيذي للمعبد، قد أصدر قراراً بتقديم وجبات الإفطار للمسلمين، بمناسبة عام التسامح الذي أعلنت عنه دولة الإمارات العربية المتحدة، في عام 2019.

ويستقبل المعبد حوالي 80 إلى 100 شخص يومياً على الإفطار، حيث يقدم وجبات الطعام المختلفة، والتمر، والعصائر للصائمين.