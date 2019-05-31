يخت فاخر يضيع وسط البحر.. ولكن كيف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقع ما لم يكن في الحسبان، أثناء رحلة نقل يخت فاخر يملكه وريث الأزياء، بيير لويجي لورو بيانا، من الجزيرة الإسبانية مالورسا إلى المدينة الإيطالية، جينوا، إذ انزلق اليخت من سفينة الشحن في البحر الأبيض المتوسط وفقد.

وكان اليخت المعروف باسم "My Song"، الذي يبلغ طوله 40 متراً، قد فاز بجوائز عديدة، وكان من المتوقع أن يشترك أيضاً في مسابقة "Loro Piana Superyacht Regatta" السنوية، إلا أنه تم إعلام شركة الشحن أنه فقد في 26 من مايو / أيار 2019.

وأصدرت شركة "Peters & May" المسؤولة عن شحنه بياناً أكدت فيه خبر فقدان اليخت، كما قال الرئيس التنفيذي، للشركة، دافيد هولي، إن التحقيق جاري في سبب الحادثة، مضيفاً أن التحليل الأولي توصل إلى أن مهد اليخت، الذي كان "ملكاً لليخت وجمعه طاقم السفينة الخاص" على حد تعبيره، "انهار" خلال الرحلة، ما أدى إلى فقدان القارب في البحر.

وكان صانعو القوارب الفنلندية المتخصصون، "Baltic Yachts"، قد وصفوا اليخت بأنه "أحدث يخت فاخر متعدد الأدوار" ومصنوع من صفح من ألياف الكربون المتقدمة. ويذكر أن "My Song" تم تجهيزه بميزات تقنية عالية وميزات تصميمية.

وقالت متحدثة باسم "Baltic Yachts" لـ CNN إنه ورغم أن الشركة لا تستطيع التعليق على تفاصيل الحادث، ولكنها تجد أنه "خبر حزين للغاية" وأنهم "يشعرون بحال المالك".