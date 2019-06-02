دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عادة، ما تختلف الصورة المرسومة للأماكن المهجورة في أذهان الناس، ولكن، ما رأيك في رؤية صور حقيقية لمناطق مهجورة من حول العالم؟

ودرس الكاتب، لورينس جوفي، عدداً من المقابر، والكنائس، والمساجد التي مرّ عليها الدهر وضمنها في كتابه "Abandoned Sacred Places"، إذ قال لـCNN إن الصور في كتابه "ملفتة للنظر من الناحية الجمالية"، وتمنح المتفرج "نظرة ثاقبة حول تاريخ العالم".

صورة لمعبد كاندريا ماهاديفا بالهند

وعمل جوفي مع فريق من دار النشر البريطانية "Amber Books"، لضم مجموعة من المواقع الدينية في الكتاب.

أما فيما يتعلق بأسباب هجر المناطق الدينية، فلفت جوفي، إلى أن الأسباب قد تتراوح بين "تغيير بالدين أو الفتوحات أو الإفلاس"، وصولاً إلى "كوارث طبيعية أو زلازل".

صورة لقرية إيطالية مغمورة بالمياه

وتحمل كل صورة قصة مختلفة من حول العالم، مثل صورة للكنسية الرومانية من القرن 14، التي تنبثق من أعماق بحيرة في إيطاليا. وفيما تحكي بعض الصور قصص وتاريخ مناطق معينة، تجسد الصور في جنوب أمريكا ومصر معنى "القوة السياسية" والحكم، والدين، بحسب ما قاله الكاتب.

كنيسة تراي تيم في فيتنام

ولم يتضمن الكتاب صوراً لمناطق العبادة التي تحولت لتخدم ديانات مختلفة، ولكن المؤرخ لفت إلى أنها مناطق خلابة.

"Whitby Abbey" بالمملكة المتحدة

وأشار جوفي إلى أنه لم يزر كل المناطق الموجودة في كتابه، ولكنه قال إن المناطق المفضلة لديه تضمن "Tintern Abbey" في المملكة المتحدة، والخزنة في البتراء بالأردن، مضيفاً أن التجربة الأخيرة من "الاستحالة نسيانها".

مدائن صالح بالمملكة العربية السعودية

وتسلط الصور الضوء على بعض المناطق الأثرية في الوطن العربي مثل "مدائن صالح" بالمملكة العربية السعودية.

الخزنة بالبتراء في الاردن

وانتقالاً إلى قارة أفريقيا، حمل الكتاب صوراً لمقابر البجوات في مصر، التي تعتبر إحدى أول المقابر المسيحية في الصحراء الكبرى، كما توجد صورة أيضاً لأهرامات نوبية في السودان، أصغر حجماً من تلك الموجودة في مصر.