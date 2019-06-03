دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يظن البعض أن فرصة الالتقاء بالممثل الأمريكي، جورج كلوني، وزوجته المحامية البريطانية اللبنانية الأصل، أمل كلوني، هو أمر بعيد المنال.. ولكن، يبدو أن هذا اللقاء، سيتحقق قريباً.

ولن يكون اللقاء شبيهاً بلقاءات المشاهير مع معجبيهم في الأماكن العامة، بل على العكس تماماً.. إذ بحسب الجهة التي ترعى المسابقة "Omaze"، وهي عبارة عن منصة لجمع التبرعات عبر الإنترنت، ستسنح لك فرصة زيارة الزوجين في منزلهما "الفاخر" بإيطاليا.

وبإطلالة خلّابة على بحيرة كومو وجبال الألب، ستستمتع بموعد مزدوج مع جورج وأمل كلوني، حيث يمكنك من خلاله التعرف أكثر إلى هذا الثنائي، والتقاط الصور معهما. ليس ذلك فحسب، وإنما الاستمتاع بأجود أنواع الحلويات، والجبن، في إيطاليا.

وحول الإجراءات التي ينبغي اتباعها للفوز بهذه الفرصة، فإن الأمر ليس معقداً كما قد تظن.. كل ما عليك فعله هو الانضمام للمسابقة والتبرع بمبلغ مالي يتراوح بين 10 دولارات و5 آلاف دولار، علماً بأن فرصة الالتقاء بالثنائي تزيد مع زيادة مبلغ التبرع.

وستصب أرباح المسابقة في مؤسسة كلوني للعدالة، التي تسعى إلى كشف الفساد والمساءلة حول انتهاكات حقوق الإنسان من حول العالم. بالإضافة إلى تطبيق مبدأ العدالة على المجتمعات المهمشة، ومساعدة الأطفال النازحين، الذين حُرموا من فرصة التعلم.

وإذا راودك الفضول حول المكان الذي ستسافر إليه، فيُشار إلى أن بحيرة كومو تعد الأعمق في إيطاليا، حيث سحرت العديد من الأشخاص بجمالها.

وبحسب ما نقله موقع السياحة الرسمي في إيطاليا، تقع البحيرة على بعد 31 ميلاً من مدينة ميلانو. وبمجرد وقوفك على شاطئ هذه البحيرة، يمكنك الاستمتاع بمناظر الفلل الرائعة، والحدائق المورقة، التي تسحر زوارها.

ويُشار إلى أن بحيرة كومو، هي في الواقع مسقط رأس العديد من الشخصيات الشهيرة، منهم عالم الفيزياء الإيطالي، ألساندرو فولتا، الذي كان أول من اخترع المولد الكهربائي "Voltaic Pile".