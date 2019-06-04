دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عادة ما يتوق الناس شوقاً لتلقي خبر رؤية هلال شوال، والإعلان عن يوم عيد الفطر المرتقب، حيث يقوم المسلمون بتوديع شهر رمضان وفترة الصيام، وبدء الاحتفال بمراسم العيد من خلال زيارة الأقارب والأصدقاء، وتناول أشهى الأطباق التقليدية.

ولكن "عيار التشويق" زاد في هذا العام، وخاصة مع إعلان بعض الدول أن عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء، بينما حددّت أخرى أن الثلاثاء سيكون متمماً لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

ويذكر أن تونس، ومصر، والأردن، وليبيا، والسودان، وسوريا، والأراضي الفلسطينية، قد أعلنت أن الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر، بينما أعلنت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، وقطر، ولبنان، والعراق، والجزائر، أن عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء.

ولكن، كيف تفاعل الناس مع القرارين المختلفين على وسائل التواصل الاجتماعي؟

ولم تخل ردات فعل الناس على "تويتر"، من حس الفكاهة والمرح، إذ نشر البعض صوراً لشخصيات من مسلسلات وكتبوا عليها تعليقات طريفة، بينما تساءل آخرون عن القرار الأخير لتحديد يوم رمضان للبدء بالتجهيزات اللازمة.

وطلب آخرون أن يختار الناس على "تويتر" بين يومي الأربعاء أو الثلاثاء، بينما سارع آخرون إلى التعبير عن حزنهم بإمكانية تحديد العيد، يوم الأربعاء بدلاً من الثلاثاء.

وطلب محبو كرة القدم تدخل تقنية "الفار" لمراجعة القرار للتوصل إلى القرار الأخير.