دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غالباً ما يفضل بعض الأشخاص تناول وجبات الإفطار خلال شهر رمضان في الهواء الطلق، وبعيداً عن ازدحام الناس.. ولكن، هل سبق أن خطر على عقلك أن تتناول الإفطار على حافة أحد جبال بلادك؟

وعلى ارتفاع 300 متر، يجلس المصور الفوتوغرافي السعودي، زيد العقيلي، برفقة أصدقائه لتناول وجبة الإفطار على وقع صوت آذان المغرب. وللإبقاء على "روح" الصور، قرر العقيلي أن يحفظ هذه التجربة في ذاكرة عدسة كاميرته.

وبعد أن توالت الأمطار على منطقة الرياض، وتحديداً جبال طويق، تشكلت العديد من الأماكن الطبيعية في الأودية والجبال، الأمر الذي شجع العقيلي وأصدقائه على الصعود إلى الجبال، التي تقع بمحافظة الحريق، في فترة استغرقت حوالي ساعة ونصف.

وحول سبب اختيار جبال طويق تحديداً، أوضح المصور الفوتوغرافي لموقع CNN بالعربية "إنه المثل الذي ضربه الأمير الشاب محمد بن سلمان الذي قال فيه: لدى السعوديين همة مثل جبل طويق"، واصفاً تجربته بكونها "جميلة، وجديدة، وبمثابة تغيير للروتين".

وتعددت آراء الناس حول الصور التي التقطها العقيلي، فهناك من حفزته الصور على زيارة المكان، وهناك أيضاً من أُصيب بالخوف والرهبة. ولكن، لم تكن هناك أي خطورة بالنسبة للمصور، وذلك لأنه يعلم المكان جيداً، خاصة أن "الخطورة تكمن في التهور"، على حد قوله.