تصميم طائرة جديدة على شكل حرف "V"..تقل المسافرين "على جناحيها"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حصل تصميم "Flying-v" على دفعة في مجال الناقلات الجوية، بعد أن أعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية "KlM" أنها ستساعد في تمويل المشروع، الذي يسعى إلى بناء طائرة على شكل حرف "V" لتوفير البترول.

وكان جاستوس بيناد، الذي كان طالباً في جامعة برلين التقنية، قد زرع نواة الفكرة، التي قام، لاحقاً، باحثون في جامعة "Delft" للتكنولوجيا بهولندا بتطويرها. ويتضمن هذا التصميم المستقبلي مقصورة للركاب وخزانات الوقود، وغرف الشحن، في الأجنحة.

ويقال إن هذه الطائرة الجديدة ستستخدم كميات أقل بـ20% من "Airbus A350-900"، في الوقت الذي تحمل العدد ذاته من المسافرين، إذ تتضمن الطائرة 314 مقعداً، بينما تستطيع الطائرات من نموذج "Airbus A350" ضم بين 300 و350 مقعداً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة خطوط الطيران الجوية الهولندية "KLM"، بييتير إلبيرس، إن الشركة "تطورت كرائدة في مجال الطيران المستدامة"، كما عبر عن فخر خطوط الطيران الهولندية بتعاونها مع "TU Delft".

بدوره، قال قائد مشروع "U Delft"، رويلوف فوس، إن مثل هذا الابتكار "ضروري كنقطة انطلاق لتحقيق كفاءة أكبر، بينما لا يزال يجري تطوير التكنولوجيا لإنشاء طائرات كهربائية كبيرة الحجم"، إذ لفت أيضاً إلى أن الطيران "يساهم بنسبة 2.5% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية" مما يستدعي النظر بطائرات أكثر استدامة.

وأشار فوس، إلى أن الباحثين يأملون في طرح نموذج مصغر في شهر سبتمبر/ أيلول، بينما سيكون نموذج تصميم المقصورة الجديد مفتوحاً للجمهور في مطار سخيبول في أمستردام في أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك كجزء من الاحتفالات بالذكرى المائة لتأسيس "KLM".