الكعك.. من موائد الفراعنة إلى تهاني العيد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في صباح العيد نشتهيها ... التمر .. الجوز .. أو الفستق فيها ... تؤذن بنهاية شهر الصوم ... ومع غير الأقارب والأصحاب لن نرتضيها ...

حكايتنا الأخيرة في هذه السلسلة هي كعك العيد.

يعود أصل كعك العيد أو كما يعرف في مصر بالكحك إلى أكثر من خمسة آلاف سنة قبل الميلاد وفقا للباحثين وبالتحديد إلى عهد الفراعنة حيث تشير المقابر إلى رسومات هيروغليفية للكعك رسمت احتفاء بتعامد الشمس على مقبرة خوفو.

ومع الوقت .. وتحديدا في المناسبات الإسلامية .. حافظ المسلمون على عادة توزيع الكعك .. فنشطت العادة في عهد بني طولون وانتقلت بعدها حتى عهد الفاطميين الذين صرفوا عليها الكثير.

واستعملت شعوب مختلفة حشوات متنوعة في صناعة الكعك.

البعض استخدم التمر والتين والفاكهة المجففة .. والبعض الآخر استخدم المكسرات والجوز وغيره.

ومع هذه الحكاية الشهية لكعك العيد .. نتمنى لكم عيدا سعيدا وأياما هنيئة وكل عام وأنتم بخير.