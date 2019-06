بالصور.. لا تفوت زيارة 8 من أجمل المعابد في الهند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعتبر الهند موطناً لأكثر من 1.2 مليار شخص، كما أنها موطن للعديد من اللغات والديانات والمعتقدات المختلفة.

وتملك الدولة أكثر من 9 ديانات متعارف عليها، من ضمنها: الإسلام والمسيحية والبوذية والسيخية وعدة معتقدات قبلية، ولكن 80% من الناس في الهند يتبعون الديانة الهندوسية، بينما يتبع 15% الديانة المسلمة، بحسب أحدث الإحصاءات.

وإن كنت من محبي استكشاف الديانات المختلفة أثناء السفر، أو من عشاق المعابد وتصاميمها المميزة والجميلة، إليك 8 معابد عليك زيارتها عند الذهاب إلى الهند:

معبد "Vaishno Devi":

يقع هذا المعبد على ارتفاع 5300 قدم عن مستوى سطح البحر، في شمال الهند، كما يستقطب 8 ملايين حاج سنوياً لزيارة "The Holy Cave of the Mother".

وبإمكانك الوصول إلى المعبد سيراً على الأقدام، إذا كنت من محبي المغامرات الرياضية، فقد تستمتع أثناء الرحلة بالتوقف على الطريق لتناول بعض الطعام أو المكوث وإكمال الرحلة في اليوم التالي، ولكن، إن كنت تفضل الوصول بسرعة فبإمكانك ركوب الخيل أو بطائرة مروحية.

وعند الوصول إلى المعبد ستحيطك الطبيعة الخضراء والخلابة أو الثلوج البيضاء ذات المنظر الهادئ، بحسب الموسم الذي قررت خوض الرحلة فيه.

المعبد الذهبي:

يعتبر هذا المعبد موقعاً أساسياً ومحورياً للسيخ، إذ يحج العديد من الأشخاص إلى هذا المكان مرة واحدة بالعمر على الأقل.

ولا يشتهر المعبد بسبب الألياف الذهبية التي تحيطه فحسب، بل لأن مطابخه تطعم أي محتاج، إذ يقال إن مطبخ المعبد المعروف باسم "لاغار" يقدم الطعام لأكثر من 100 ألف شخص ويعتبر في بعض الأحيان "أكبر مطعم مجاني" في العالم.

معبد "Tirumala Tirupati Balaji":

يستقبل هذا المعبد ما يقارب 40 مليون زائر سنوياً إذ يعتقد بأن هذا المكان الهندوسي يعود إلى القرن الرابع، إلا أن الفترة الزمنية الدقيقة، غير معروفة.

ويجذب التصميم المعماري للمركز الزوار الذين يأتون لغرض السياحة أو العبادة، كما يقوم العديد من الحجاج بحلق شعرهم في المعبد، لأنه يعتقد بأن هذا الفعل "يعزز تواضعهم".

معبد "Swaminarayan Akshardham":

يعد هذا المعبد، في دلهي، من أكبر المعابد الهندوسية بالعالم، وبالرغم من أنه قد يبدوا قديماً، ولكن العمل عليه اكتمل في عام 2005 واعتمد على تصميم تقليدي.

واستغرق العمل على المعبد 5 سنوات و11 ألف حرفي لصياغة المعبد بالمواد الملكية، بما في ذلك الحجر الرملي الوردي في ولاية راجاستان والرخام الإيطالي.

معبد "Lotus":

يستقبل هذا المكان ما يقارب 10 ألاف زائر يومياً، كما أنه يعتبر واحداً من أهم دور العبادة البهائية السبعة في العالم.

معبد "Mahabodhi":

يعتبر هذا المعبد من أهم الأماكن في الديانة البوذية، كما يتميز بتصميمه الهرمي، الذي يصل ارتفاعه إلى 180 قدم عن الأرض.

معبد "Meenakshi":

تبدأ التجربة في هذا المعبد، الذي يعود إلى القرن الأول، من المدخل المذهل والخلاب، كما يتضمن أربعة أبراج ضخمة ومزينة بالمئات، إن لم تكن الآلاف من المنحوتات المزخرفة للآلهة والحيوانات والشياطين.

معبد "Brihadisvara":

يلقب هذا المكان بالمعبد الكبير، كما أنه يعتبر أول معبد مصنوع من الصوان في العالم. ويشتهر المعبد بتصاميمه الجميلة والخلابة ومنحوتاته المختلفة.