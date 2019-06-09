دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تكون قرأت قصة القرد "طشطوش" الذي عبر الحدود اللبنانية، ليصل إلى إسرائيل.. فما تفاصيل هذا الخبر، وهل تم العثور عليه أخيراً؟

وعلى أيدي قوات حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة، أُعيد القرد اللبناني إلى مالكته الراهبة الفرنسية، بياتريس موغر، في 7 يونيو/ حزيران 2019، وذلك بعد أن بقي لأكثر من أسبوع في الأراضي الإسرائيلية.

وفي مقطع فيديو نُشر على "مكان"، هيئة البث الإسرائيلي وأعاد نشره حساب "إسرائيل بالعربية"، وهي صفحة تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر موقع "تويتر"، أُعلن أنه تم إعادة القرد بسلام إلى بلدة عيتا الشعب في لبنان، وذلك بمساعدة أفراد سلطة حماية الطبيعة.

ويُشار إلى أن القرد قد تمكن من الفرار في أواخر مايو/ أيّار 2019، الأمر الذي دفع مالكته، التي تُدير مشروع سلام بجنوب لبنان، إلى إطلاق نداء استغاثة عبر موقع "فيسبوك".