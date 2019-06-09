ضباب كثيف يغطي ناطحات سحاب سيدني.. وصور تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت أكبر المدن الأسترالية موجة ضباب كثيف، كانت قد دفعت سكانها إلى نشر صور سيدني بحلة جديدة.. فكيف تبدو؟
"أين هو جسر ميناء سيدني؟".. أسئلة عديدة تُثير فضول السكان الأستراليين حول ما تعيشه مدينة سيدني مؤخراً. وقد يظن البعض أنه مجرد ضباب عادي، ولكنهم سرعان ما سيغيرون رأيهم بعد رؤية هذه الصور.
وكان بعض المغردين قد كتبوا عن تأخير رحلات طائراتهم بسبب الضباب الكثيف، الذي خيّم على أماكن عديدة في المدينة، منها جسر ميناء سيدني "Harbour Bridge"، وحلبة سباق "Randwick" الملكية.
نستعرض لكم فيما يلي بعض التغريدات التي تدور حول ضباب سيدني الكثيف: