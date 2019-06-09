دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت أكبر المدن الأسترالية موجة ضباب كثيف، كانت قد دفعت سكانها إلى نشر صور سيدني بحلة جديدة.. فكيف تبدو؟

"أين هو جسر ميناء سيدني؟".. أسئلة عديدة تُثير فضول السكان الأستراليين حول ما تعيشه مدينة سيدني مؤخراً. وقد يظن البعض أنه مجرد ضباب عادي، ولكنهم سرعان ما سيغيرون رأيهم بعد رؤية هذه الصور.

وكان بعض المغردين قد كتبوا عن تأخير رحلات طائراتهم بسبب الضباب الكثيف، الذي خيّم على أماكن عديدة في المدينة، منها جسر ميناء سيدني "Harbour Bridge"، وحلبة سباق "Randwick" الملكية.

ويُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها سيدني ضباباً من هذا النوع، إذ سبق أن سيطر الضباب الكثيف في أبريل/ نيسان 2019.

وشارك العديد من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مختلفة للمدينة، التي كان قد أخفاها الضباب الكثيف، ومن الواضح أن هذه الأجواء قد أثارت قلق بعض المغردين.

نستعرض لكم فيما يلي بعض التغريدات التي تدور حول ضباب سيدني الكثيف: