وُصفت بأعجوبة هندسية..أعلى قلعة رملية في العالم بالصور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كثيراً ما اعتدنا في الصغر، بناء القلاع الرملية على شاطئ البحر. فهل لك أن تتخيّل قلعة رملية، بحجم مبنى كامل مصنوع كلياً من الرمال.

وتقع هذة الأعجوبة الهندسية في مدينة بينز السياحية في ألمانيا على جزيرة روجن المطلة على بحر البلطيق. وتتكون القلعة الرملية من مستويات متعددة، وقد حقق هيكلها في مهرجان منحوتات الرمل في مدينة بينز الرقم القياسي العالمي لأعلى قلعة رملية، بُنيت على الإطلاق والتي يبلغ طولها 17.66 متراً (57.94 قدماً).

وتعد تفاصيل القلعة الرملية مميزة، إذ أنها أشبه بالمدينة التي كانت في مسلسل "صراع العروش" مع نحت لتنين عملاق عند سفحها، وجدران محيطة بقمة البرج.

وتعد مسابقة القلعة الرملية من أبرز الأنشطة الاجتماعية السنوية في تقويم مدينة بينز السياحية منذ عام 2010. وفي كل عام، يتدفق السياح لرؤية إبداعات التصاميم الرملية المنتشرة حول شاطئ بينز.

وتُعرف مدينة بينز الألمانية بشواطئها الرملية، ومع ذلك يتم استيراد الرمال المستخدمة في المسابقة السنوية من هولندا، لسهولة استخدامها في أعمال النحت.

وقد شارك في بناء القلعة العديد من النحاتين. وحصل المنظم توماس فان دينجين على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تقديراً لهذا لإنجاز.

وكما نتوقع، لا يمكن لقلعة رملية المكوث لمدة طويلة، لذلك يجدر بك زيارة هذا الصرح المميز قبل زواله في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.