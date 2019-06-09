دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من تحدي "كيكي" و"دلو الثلج" إلى تحدي "رقصة المثلث".. يبدو أن هذه التحديات التي تُثير الضجة بين الناس، من وقت إلى آخر، لا نهاية لها.

وقد تُراودك تساؤلات عديدة حول التحديات المبتكرة، والتي قد تكون "جنونية" إلى حد كبير مقارنة بسابقاتها.. ومثل كل مرة، اجتاح تحدي جديد مواقع التواصل الاجتماعي، يُعرف باسم "Vacuum Garbage Bag".

وإذا كان يراودك الفضول حول التحدي، فيتعين على الشخص ارتداء كيس القمامة، ومن ثم استخدام المكنسة الهوائية لسحب الهواء من الكيس. الأمر الذي يتسبب في التصاق الكيس بجسد الشخص الذي يقوم بالتحدي، مما يجعله أخيراً يسقط ويتدحرج على الأرض.

ولم تخل تغريدات الناس من مخاوفهم تجاه هذا التحدي، الذي قد يهدّد الحياة، خاصة إذا مورس من قبل صغار السن.

ويُشار إلى أن هذا ليس التحدي الأول، الذي أثار تساؤلات العديد من الأشخاص حول خطورته، إذ سبق أن تسببت رقصة "كيكي" بحوادث عديدة.. فيبقى السؤال، هل يُعقل أن نسمع في الأيام القادمة حوادث ناجمة عن تحدي "Vacuum Garbage Bag".