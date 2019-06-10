سيخ كباب بطول 60 متراً.. شيف تركي يحتفل بزواج ابنه على طريقته الخاصة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما يفكر أي شخص بحفل زفافه، غالباً ما يحرص على إضفاء لمسة خاصة لم يسبق أن قام عروسان آخران بها.. فعلى سبيل المثال، هناك من يخطط لتقطيع سيخ شاورما بدلاً من قالب الحلوى، وهناك أيضاً من يسعى وراء تحطيم الأرقام القياسية.

وهذا كان الحال مع الشيف التركي يسار أيدين، الذي قرّر أن يجعل حفل زفاف ابنه مميزاً وفريداً. ومن هذا المنطلق، حضرّ سيخ لحم بطول 60 متراً، حيث استخدمه الشيف، أمام الحاضرين، لتحضير الكباب المشوي، كقطعة واحدة على الفحم.

وقد يراودك الفضول حول الطريقة الأنسب لتحضير الكباب المشوي. وبعد تثبيت اللحم على السيخ الحديدي، حرص أيدين على وضع أسياخ صغيرة تمتد على جوانبه، حتى يتمكن الأشخاص من وضعه وتحريكه على الفحم.

وقال يسار أيدين "كصانع كباب، مهمتي أن أجعل يوم ابني السعيد أكثر تميزاً، حيث حققنا رقماً قياسياً في حفل الزفاف"، مضيفاً: "قمنا سابقاً بتحضير سيخ كباب مشوي يصل طوله إلى 40 متراً.. أعيش اليوم سعادة مضاعفة لتحقيق رقم كهذا بزفاف ابني".