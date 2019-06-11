مصر تطلق موقعاً إلكترونيًا للحصول على تأشيرة دخولها السياحية

الكشف عن قبر غني بالألوان بمصر يعود إلى 4 آلاف عام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت الحكومة المصرية بوابة إلكترونية للتقدم للحصول على تأشيرة دخول لأراضيها.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها، الثلاثاء، إنه في ضوء تيسير إجراءات إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة للزائرين الأجانب بهدف تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك تيسير إجراءات دخول رجال الأعمال للبلاد لزيادة حركة التجارة وتدفقات الاستثمار، فقد قام القطاع القنصلى بوزارة الخارجية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة والبعثات المصرية في الخارج بالانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التأشيرة الإلكترونية بعدد من الدول الأجنبية"، حسبما ورد في البيان.

وأطلقت البوابة الجديدة التي تحمل عنوان www.visa2egypt.gov.eg ، بـ8 لغات مختلفة.

وتشمل المرحلة الأولى من التأشيرة الإلكترونية 46 جنسية أجنبية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية، وهي الدول التي كان يسمح لرعاياها بالحصول على التأشيرة فور وصولهم للموانئ والمطارات المصرية (On Arrival Visa).



ويقدم الموقع الجديد خدمة إصدار تأشيرات الدخول السياحية فقط، وذلك لحاملي جوازات السفر العادية، نظير رسوم قدرها 25 دولاراً أمريكياً لسفرة واحدة، و60 دولاراً أمريكياً لعدة سفرات.