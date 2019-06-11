خطوط جوية أمريكية تمنع مسافراً من السفر على متنها إلى الأبد..والسبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حظرت شركة خطوط طيران "سبيريت" الأمريكية مسافراً يبلغ من العمر 30 عاماً، من السفر على متن رحلاتها، بعد محاولته التدخين في مرحاض طائرة متجهة من مدينة ديترويت إلى نيو أورلينز.

وقال شريف مقاطعة جيفرسون، جيسون ريفارد، إن إحدى المضيفات على متن رحلة الطيران رقم "NK 985"، أوضحت بأنها شاهدت المسافر يستخدم سيجارة إلكترونية، وينفث الدخان في كيس، مشيرة إلى أنها حذرت المسافر مما يفعله.

والمسافر المقيم في مدينة سانت بيترسبرغ الأمريكية، قد اتجه بعد ذلك إلى مرحاض الطائرة، حيث انطلق جهاز الإنذار أثناء تواجده هناك.

وقد ذكر التقرير بأن المسافر مجهول الهوية قد أنكر محاولته التدخين في مرحاض الطائرة عند استجوابه في مطار لويس أرمسترونغ نيو أورلينز الدولي، مشيراً إلى أنه لم يعلم بأن التدخين على متن رحلات الطيران أمر محظور.

ورغم أنه لم يُلق القبض على المسافر، إلا أنه مُنع من السفر على متن خطوط "سبيريت" الجوية مرة أخرة.

وقال ريفارد بإشارة إلى شركة الطيران، "إنها خاصة ولها الحق بمنع العملاء من السفر على متنها"، مضيفاً: "الأمر مثل منعك من ارتياد أحد المطاعم. لقد كان المسافر متعاوناً مع ممثلي الخطوط الجوية فور وصوله، لذلك لم توجه إليه أية تهم."

وعلى ما يبدو، فإن التدخين لم يكن مشكلة المسافر الوحيدة.

فقد اشتكى مسافر آخر لإحدى المضيفات، إلى أن الراكب كان يشرب من عبوات كحول كانت بحوزته على متن الطائرة، مما يُعد أيضاً مخالفاً للقوانين.

ولم تعلق خطوط طيران "سبيريت" على الأمر.