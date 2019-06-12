بدلاً من باب الحمام..فتح مخرج الطوارئ على متن طائرة بالخطأ

شاهد هذا الرجل يمشي على أجنحة طائرة وهي تدور بزاوية 360 درجة

داخل أسرع طائرة بالتاريخ.. من نيويورك إلى لندن في 3 ساعات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تسبب أحد الركاب على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية في مطار مانشستر البريطاني بتأخير شديد، بعدما فتح باب مخرج الطوارئ في محاولة للوصول إلى الحمام، بينما كانت الطائرة لا تزال على الأرض.

وكان من المقرر، أن تسافر رحلة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية رقم 702 من مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الجمعة، لكنها تأخرت لمدة سبع ساعات، بحسب شركة الطيران.

وأُجلي 40 مسافراً نتيجة الحادثة، بسبب "فتح باب مخرج الطوارئ عن طريق الخطأ"، وفقاً لما ذكرته الخطوط الجوية الباكستانية الدولية.

وقال متحدث رسمي في شركة الخطوط الجوية لـCNN، إن المسافر قد فتح مخرج الطوارئ ظناً بأنه باب المرحاض، ولكن لم يصب أي من ركاب الطائرة بأذى.

وقد رفض مسؤولون في مطار مانشستر التعليق على الحادثة.

وفي مايو/أيار، أُلقي القبض على مسافر في مقاطعة شاندونغ الصينية، بتهمة تهديد سلامة طائرة بعد محاولته فتح مخرج الطوارئ أثناء عملية هبوط الطائرة.

وقد فتح المسافر سونغ باب مخرج الطوارئ بجانب مقعده في محاولة جلية لتخطي طابور الركاب أثناء هبوطهم.

وفي فبراير/شباط 2018، وقع باب مخرج الطوارئ من إحدى طائرات خطوط دانا للطيران أثناء هبوطها في العاصمة النيجيرية أبوجا.