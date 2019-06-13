10 وجهات سياحية مميزة لقضاء عطلة صيفية فريدة من نوعها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل سئمت من قضاء عطلاتك الصيفية في مناطق اعتيادية؟ هل تريد أن تجعل من عطلتك تجربةً لا تنسى؟ إذاً، ما عليك إلا الاطلاع على هذه القائمة التي تضم أبرز 10 مواقع سياحية لقضاء عطلتك الصيفية.

سالار دو أويوني، بوليفيا

هي عبارة عن امتداد شاسع بالقرب من جبال الأنديز البوليفية التي تشبه الجليد. ويتشكل مشهد سريالي خلاب من بقايا ملح البحيرات القديمة. وتنتج فيضانات البحيرات القريبة خلال موسم الأمطار، ما يُشبه السطح الشفاف كالمرآة، والذي يجذب انتباه كل مصور وسائح.

لاس فيغاس في أمريكا

هناك افتتاحات لفنادق جديدة بشكل مستمر في عاصمة الترفيه فيغاس، لكن فندق "بارك إم جي إم" المضاف حديثاً، يبرز بشكل خاص، إذ أنه أكثر من مجرد فندق عصري.

وهناك مسرح "بارك"، حيث يمكن أن يستمتع 5200 شخص بمشاهدة عروض أشهر الفنانين، مثل ليدي غاغا، وجانيت جاكسون، وشير.

نوفا سكوشا في كندا

غالباً، ما يتم تجاوز مقاطعة نوفا سكوشا لمقاطعات شهيرة مثل كولومبيا البريطانية وكيبيك، ولكن سحرها الهادئ يستحق الاستكشاف. ويستغرق الوصول إلى جزيرة كيب بريتون بعض الوقت، ولكن هنا ستجد مسارات المشي لمسافات طويلة، والقيادة على طريق بمناظر خلابة.

لندن

هناك الكثير من الأسباب لزيارة لندن هذا الصيف. ويمكنك الإقامة في شرق لندن في ستانفورد، وهو فندق جديد مصمم للأناقة يشغل الطوابق السبعة الأولى من ناطحة سحاب "منهاتن لوفت جاردنز". وأفضل جزء يكون في الوصول إلى المساحات الخارجية، وصالة رياضية تعمل على مدار 24 ساعة، وتناول الطعام العصري.

متنزه غراند كانيون الوطني

إنها الذكرى الـ100 لمتنزه غراند كانيون الوطني. وهناك العديد من الوسائل للاحتفال بتلك المناسبة. ويمكن لمحبي مشاهدة النجوم الانضمام إلى علماء الفلك الهواة مجاناً في الحافة الشمالية والجنوبية للمنتزه. وستكون التلسكوبات في متناول اليد للعثور على الكواكب، ومجموعات النجوم.

تاسمانيا

إذا كنت ترغب في تجنب الأماكن المزدحمة ذات الطقس الحار، فيمكنك الاستفادة من الشتاء في أستراليا، والتوجه إلى تاسمانيا، وهي جزيرة ذات مناظر خلابة تقع في جنوب ملبورن.

نيويورك

هناك دائماً أسباب جديدة لزيارة مدينة نيويورك، فيوجد حي "هدسون يارد" الجديد تماماً، وهو يقدم مجموعة من المطاعم الراقية، ومتاجر تتخللها خيارات أكثر بأسعار معقولة في تلك الفئات. والجدير بالذكر، أن قاعة الطعام "ميركادو ليتل سبين"، والتي تبلغ مساحتها 35000 قدم مربع، مخصصة لجميع المنتجات في إسبانيا.

مدينة انكوريج في ألاسكا

يمكن أن يستفيد قاطنو الساحل الشرقي من الرحلات البحرية الشهيرة في ألاسكا، وهناك أسباب عديدة تدعوك للمكوث في أنكوريج لبعض الوقت، حيث يميل متوسط ​​درجات الحرارة هناك إلى بلوغ 60 درجة فهرنهايت، ويستمر ضوء الشمس لحوالي 22 ساعة في شهر يونيو/حزيران.

كينيا

هجرة الحيوانات البرية هي مهمة سنوية حيث يهاجر أكثر من مليون من الحيوانات البرية، وأفراد من مجموعات الظباء، من سيرينجيتي في تنزانيا، إلى ماساي مارا في كينيا.

ويبدأ قطيع الحمير الوحشية، والغزلان، رحلة المسافات الطويلة في فصل الربيع، لتصل إلى كينيا في وقت مبكر من شهر يوليو/تموز.

النرويج

يتوجه العديد من الأشخاص إلى النرويج في فصل الشتاء للمشاركة في فعالية "الأضواء الشمالية"، لكن من الواضح أن الطقس يكون أفضل إلى حد كبير في فصل الصيف.

وهناك حافز إضافي لزيارة النرويج هذا العام وهو كشف النقاب عن فندق بريتانيا الذي جُدّد على نطاق واسع في ترونديم. وقد استغرق تجديد المبنى بطابعه التاريخي قيمة 150 مليون دولار على فترة أربع سنوات.