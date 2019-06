سقف يمطر في المكسيك وفرقة تستحضر مشهد "تيتانيك" الشهير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --- استطاعت فرقة عزف محلية في المكسيك الاستفادة من تسرب مياه الأمطار الغزيرة داخل أحد المراكز التجارية، لتجسد بذلك مشهد غرق سفينة "تيتانيك".

وفي ظل اندهاش المتسوقين بتسرب مياه الأمطار عبر السقف فوق رؤوسهم، قامت الفرقة بعزف الموسيقى التصويرية المشهورة للفيلم "My Heart Will Go On" بطريقة طريفة ومسلية.

وقد نجحت الفرقة في جذب انتباه المتسوقين المجتمعين ونيل إعجابهم. ليس ذلك فحسب، وإنما انتشرت فيديوهات المعزوفة بشكل كبير عبر موقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

نستعرض لكم فيما يلي بعض التغريدات حول مقاطع الفيديو المتداولة: