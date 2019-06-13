سقف يمطر في المكسيك وفرقة تستحضر مشهد "تيتانيك" الشهير

تسبب أحد الركاب على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية في مطار مانشستر البريطاني بتأخير شديد، بعدما فتح باب مخرج الطوارئ في محاولة للوصول إلى الحمام، بينما كانت الطائرة لا تزال على الأرض.