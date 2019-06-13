دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعيداً عن أفرعه في مدينتي دبي وبيروت، يفتتح "وايت" أبوابه، الخميس، في الواجهة البحرية لمدينة جدة، وهو ما أثار جدلا قبل افتتاحه، عن أنه "أول بار حلال" في المملكة العربية السعودية، فما هي حقيقة الأمر.

تناقلت بعض المواقع الإلكترونية أنباء عن افتتاح أول "بار حلال" في السعودية، الخبر الذي أثار جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن إيلي سابا، مدير عام جميع النوادي الليلية لمجموعة "add-mind"، المُشغلة لـ"وايت جدة"، أوضح في حديثه مع موقع CNN بالعربية، أنه "لا يوجد شيء اسمه بار حلال، فهو لاونج كباقي اللاونجات الموجودة بالبلاد"، على حد تعبيره.

ورغم أن أجواء "وايت جدة" لن تختلف عن أجواء باقي "اللاونجات" الموجودة، إلا أنه سيستضيف فنانين عالميين لتقديم عروض حية لمرتادي المكان. وبحسب تغريدة نشرها حساب "وايت دبي" عبر موقع "تويتر"، سيفتتح "وايت جدة" ليلته الأولى بحضور المغني الأمريكي، ني-يو.

وسيقدم "اللاونج" مجموعة من العصائر والمشروبات الغازية المختلفة. ليس ذلك فحسب، وإنما سيمنع دخول من هم دون الـ 18 عاماً، بسبب تقديم الشيشة.

ولاقى خبر افتتاح "وايت جدة" انتقادات عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علّق سابا قائلاً: "هناك دائماً وجهات نظر مختلفة وإرضاء الناس غاية لا تُدرك".