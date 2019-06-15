بالسعودية.. أمسية بنكهة لبنانية على يد نانسي عجرم ووائل جسّار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مساء الخميس، أحيا الفنانان اللبنانيان نانسي عجرم ووائل جسّار حفلاً غنائياً في الواجهة البحرية في مدينة جدة السعودية!

واحتضن المسرح الروماني بجدة، في الـ13 من يونيو/حزيران، حفلاً غنائياً للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والمطرب اللبناني وائل جسّار.

وكان الحفل جزءاً من فعاليات مهرجان موسم جدة الذي يهدف إلى جعل جدة "عاصمة السياحة والترفيه في المملكة"، وفقاً للموقع الرسمي للمهرجان.

وقامت عجرم بأداء مختلف أغانيها المحبوبة، مثل "الدنيا حلوة"، و"مين ده اللي ينسيك"، و"بدنا نولع الجو"، و"يا غالي"، وغيرها من الأغاني التي حازت على تفاعل كبير من الجمهور.

وفي موقف خطف الأنظار، قامت نانسي بقبول طلب طفلة رغبت في الصعود معها على المسرح.

وأما جسّار، فأدى أغاني متنوعة منها "خلي الفراق"، و"غريب الناس"، و"اذا كنت بعذابي راضي"، إضافةً إلى "مشيت خلاص" التي حمست الجمهور.

وعبّرت الفنانة عن تقديرها لجمهورها خلال حسابها الرسمي على "إنستغرام"، إذ قالت: "حفل رائع وجمهور ولا أروع.. شكراً جدة على كل الحب".