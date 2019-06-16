بريطاني يتبرّع بإصبع قدمه لحانة ليلية في كندا..حتى يشربه في كوكتيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما ذهب آدم غيرلي إلى العمل صباح أحد أيام هذا الأسبوع، شعر بسعادة غامرة لإيجاد طرد يحتوي على إصبع قدم كبير متجمد.

ويعمل غيرلي كمديرٍ عامٍ لفندق "داون تاون" في مدينة داوسون الكندية، ويُعرف الفندق حول العالم بتقديمه لمشروب تقليدي مقزّز يدعى بـ"Sourtoe Cocktail" أو كوكتيل إصبع القدم.

ومنذ عام 1973، تحدّت حانات إقليم يوكون في كندا زوارها بتناول جرعة ويسكي يسبح فيها إصبع قدم بشرية محنّط. وفي سبيل الحصول على شهادة من الحانة والانضمام إلى النادي، يجب أن تلمس شفاه الزائر الإصبع. وقد قُدِّمَ أكثر من 86 ألف كأس من هذا المشروب حتى الآن.

وفي بيانٍ لفندق "داون تاون"، يعود آخر إصبع ضخم وصل الفندق إلى نيك غريفيث، وهو جندي بريطانيّ سابق في سلاح البحرية، والذي فقده خلال مشاركته في ماراثون شتويّ في عام 2018.

وقد تخلى غريفيث، البالغ من العمر 47 عاماً، عن مشاركته في ماراثون يوكون الطويل لعام 2018، بعدما تعرضت قدمه اليسرى لقضمة الصقيع أو التثليج (حالة ناجمة عن تلف في أنسجة الجسم نتيجة البرد الشديد)، إثر وصول درجة الحرارة إلى ناقص 40 درجة.

وجاء في البيان أن غريفيث قد تبرع بإصبع قدمه للفندق عندما كان في المستشفى "على أمل أن يعود إلى إقليم يوكون، ويصنع الكوكتيل باستخدام إصبع قدمه شخصياً."

وأرسل غريفيث إصبعه مؤخراً عن طريق البريد بعدما عاد للمملكة المتحدة لإكمال علاجه. وقد أرفق الطرد البريدي بملاحظة مكتوبة بخط يده.

وقال غيرلي لـCNN: "لقد كنا على تواصل منذ البداية. وقد اقترحت إحدى ممرضات المستشفى بأن عليه التبرع بإصبع قدمه، من أجل كوكتيل Sourtoe، وأسعدت هذه الفكرة غريفيث،" مضيفاً: "لقد علمنا بأنه قد أرسله عبر البريد، ولكن الأمر استغرق وقتاً طويلاً، وقد بدأنا بالقلق."

وعبرّ غيرلي عن لحظة استلام إصبع القدم بعبارة: "لقد كنا نشعر بالشوق والاشمئزاز في الوقت ذاته، عندما وصَلَنا الإصبع،" مضيفاً أنه "من الصعب جداً العثور على الأصابع هذه الأيام"، وأن التبرعات تضمن استمرار هذا الموروث. وبالطبع، يُعاد استخدام الأصابع المجمّدة في المشروبات.

ووفقاً لمقولة شعبية، "فيمكنك شرب (الكوكتيل) بسرعة، أو يمكنك شربه على مهل، ولكن يجب على شفتيك ملامسة الإصبع."

ويدعو الفندق الناس للتبرع بإصبع قدمهم الذي تعرّض للتثليج في صفحة على الإنترنت، حيث أن "المتبرع سيُخَلَّد إلى الأبد في قاعة Sourtoe للشهرة."

وقال غيرلي: "لقد اُبتُلعت بعض الأصابع، وتعرضت بعض الأصابع الأخرى للسرقة."

وفي تصريح لـ "سيد الأصابع" في الفندق، تيري لي، فقد اُحتُفظ بإصبع غريفيث في محلول كحولي طبي، بعد بتره، مما سيساعد في عملية التحنيط.

وقال لي: "ستستغرق عملية التحنيط قرابة الـ6 أشهر، قبل أن نتمكن من تقديمه للزوار،" مضيفاً: "في الواقع، لقد كنا ننتظر إصبع قدمٍ كبير كهذا منذ مدة طويلة،" مشيراً إلى أن "أصابع القدم الكبيرة، هي الأكثر شعبية، وإثارة للاشمئزاز لدى الزبائن."

وأكدّ غيرلي أن الفندق ينوي استضافة غريفيث هذا الصيف "حتى يتمكن من تجربة المشروب."