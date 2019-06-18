انقلب السحر على الساحر.... هل أنهت خدعة سحرية حياة هذا الهندي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أدى اختفاء الهندي شنشل لاهيري في أعماق نهر "هوغلي" يوم الأحد، بعد محاولته تنفيذ خدعة متهورة على طريقة الساحر الأمريكي هاري هوديني، إلى التساؤل ما إذا قضت الخدعة عليه غرقاً.

لاهيري قبل تنفيذ الخدعة

وتضمنت الخدعة ربط لاهيري بسلاسل فولاذية وحبال غليظة، ثم انزاله ببطء في المياه لأداء خدعة الهروب المعروفة بالقرب من جسر هواره في كولكاتا. وكان من المتوقع أن يقوم بفك قيده والسباحة إلى سطح النهر، كما فعل عدة مرات من قبل.

وبقي المتفرجون يترقبون ظهور الساحر على سطح النهر لمدة نصف ساعة قبل البدء في عمليات بحث مضطربة على ضفاف نهر "هوغلي". وحتى الآن لم يتمكن أحد من العثور عليه.

كما صرح أحد أفراد شرطة المسطحات المائية لوكالة الأنباء الفرنسية، سيد وقار رضا، أن فرق الإنقاذ تجوب المياه الضبابية سريعة التدفق منذ يوم الأحد. قائلاً "نخشى أن يكون قد غرق في النهر".

وبحسب ما ذكرت الوكالة، بلغ لاهيري من العمر 40 عاماً وكان يعرف باسم "جادوجار ماندريك"، والتي تترجم إلى "الساحر ماندريك" أو "ماندريك الساحر"، وتم إنزاله إلى النهر بواسطة رافعة على مشهد من وسائل الإعلام والشرطة بالإضافة إلى أفراد عائلته.

كما شرح مصور في إحدى الصحف المحلية لـCNN، يدعى جايانتا شو، كيفية تنفيذ الخدعة عادة حيث يتحرّر لاهيري من قيوده، ثم يسبح لأعلى سطح النهر ليخرج أمام جمهور من الحاضرين.