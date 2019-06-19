"إيرباص" تكشف النقاب عن تصميم أطول مدى في العالم لطائرة ذات هيكل ضيق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت الشركة المصنعة لطائرات "إيرباص" النقاب عن تصاميم الطائرة "A321XLR"، والتي تشير إلى أنها ستكون طائرة ذات "أطول مدى لممر واحد" في العالم. فما الذي يمتاز به الطراز الجديد من تصميم "إيرباص"؟

وصرّحت "إيرباص" أن الطائرة، والتي ستحلق في عام 2023، تتميز بمدى طويل "غير مسبوق" يصل إلى 4700 ميل بحري. كما ستسمح قدرة الطائرة منخفضة التكلفة على السفر لمثل هذه المسافات للمشغلين بفتح خدمات مسافات طويلة جديدة، خاصةً على الطرق الأقل كثافة مثل الهند إلى أوروبا، أو الصين إلى أستراليا.

ويحتوي الطراز الجديد على مدى أكبر بنسبة 15٪ عن سابقتها، "A321LR" مما يمهد الطريق لرحلات جوية مباشرة عبر الأطلسي بين أوروبا القارية وأمريكا الشمالية والجنوبية.

وتتضمن الطائرة أيضاً ميزات تأمل الشركة المصنعة من خلالها أن تحسن أدائها البيئي. كما تزعم أنها ستخفض نسبة حرق الوقود بنسبة 20٪ لكل مقعد، وستنتج 5000 طن أقل من نسبة إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بالإضافة إلى بصمة ضوضاء أقل بنسبة 50٪ للركاب والمطارات.

وستتمكن الطائرة، والتي يبلغ طولها 44.51 متراً، على استيعاب ما بين 180 و220 راكباً، إذا اختار المشغلون إجلاس الركاب على مقاعد تقليدية مؤلفة من صفين.

كما ستشمل التغييرات الأخرى على الطائرة خزان مركز خلفي دائم جديد لمضاعفة حجم الوقود، بالإضافة إلى معدات هبوط معدلة لزيادة وزن الإقلاع الأقصى وهو 101 طن متري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص"، غيوم فوري، في بيان مكتوب لـCNN: "إننا ننفذ متطلبات السوق ... طائرة A321XLR ذات أطول مدى لممر واحد متوفرة الآن".

ووفقاً لشركة "إيرباص"، فإن طائرة "A320neo Family" هي أكثر الطائرات ذات الممر الواحد مبيعاً في العالم، حيث حصلت على أكثر من 6500 طلب من أكثر من 100 عميل منذ إطلاقها في عام 2010.