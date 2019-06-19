البرازيل تعفي مواطني أمريكا وكندا واليابان وأستراليا من فيزا الدخول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا ما كنت تحلم بمشاهدة مباراة كرة قدم في ملعب ماراكانا في مدينة ريو دي جانيورو البرازيلية الذي استقبل كأس العالم لعام 2014، وتمتلك جواز سفر أحد الدول التالية (الولايات المتحدة، كندا، اليابان، أستراليا)، فما عليك سوى حجز تذكرتك دون التفكير بعناء زيارة القنصلية البرازيلية للحصول على تأشيرة سفر.

ولن يحتاج السياح من هذه الدول الـ4 إلى فيزا لدخول البرازيل، اعتباراً من 17 يونيو/ حزيران 2019.

وسيتمكن من يمتلك جواز سفر ساري المفعول من استكشاف البرازيل لمدة تصل إلى 90 يوماً، مع إمكانية التمديد إلى 180 يوماً، (لكن على السائح زيارة مركز الشرطة الفيدرالية للموافقة على التمديد).

وقد أُعلن عن هذا القرار في مارس/ آذار قبل زيارة رسمية للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، للبيت الأبيض.

وفي بيان صحفي مشترك بتاريخ 19 مارس/ آذار، أعلن كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس البرازيلي بولسونارو عن رفع متطلبات الفيزا، وذلك "كخطوة ضرورية في سبيل السماح للبرازيل بالمشاركة في برنامج المسافر الموثوق به."

ومنذ هذا البيان، شهدت البرازيل اهتماماً متزايداً من قبل السياح القادمين من هذه الدول الـ4. وفي مارس/ آذار، ارتفع معدل البحث عن رحلات طيرانٍ من أستراليا إلى البرازيل بنسبة 36%، ومن أمريكا إلى البرازيل بنسبة 31% مقارنة بالعام الماضي.

وفي العام الماضي، أطلقت العديد من شركات الطيران حول العالم رحلات جديدة إلى العديد من المدن البرازيلية. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أطلقت أكبر شركة طيران برازيلية، "GOL"، مساراتٍ مباشرة من البرازيل إلى مدينتيّ ميامي، وأورلاندو الأمريكيتين. كما أعلنت شركة "Virgin Atlantic and Norwegian Air" عن رحلات مباشرة من لندن إلى مدينتي ساو باولو وريو دي جانيرو البرازيليتين.

وتُعد الخطوط الجوية الأمريكية رائدة من خلال رحلاتها من الولايات المتحدة إلى البرازيل. حيث أنها توفر رحلات مباشرة من ساو باولو، وريو دي جانيرو، وبرازيليا، وماناوس.

واتخذت البرازيل العديد من الخطوات الأخرى في السنوات القليلة الماضية بهدف زيادة عدد السياح القادمين إلى البلاد.

ولطالما استطاع السياح من أوروبا الدخول إلى البرازيل بدون فيزا. كما يمكن لمواطني دول أمريكا اللاتينية المجاورة التحرك بحرية من وإلى البرازيل، بدون الحاجة إلى جواز سفر، والاكتفاء بهوية فقط.

وخلال الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2016 المنعقدة في ريو دي جانيرو، أعفت البرازيل مواطني الدول الـ4 المذكورة، من فيزا الدخول إلى الدولة في سبيل تعزيز السياحة آنذاك.

وفي عام 2017، أعلنت البرازيل عدم حاجة السياح من هذه الدول إلى استخراج الفيزا من القنصلية أو السفارة البرازيلية، حيث أنه أصبح بإمكانهم تقديم الطلب عبر الإنترنت مقابل 40 دولاراً بدلاً من الـ 160 دولاراً المقررة سابقاً.

ووفقاً لوزارة السياحة البرازيلية، فقد أدى هذا القرار إلى ارتفاع عدد طلبات التقديم بنسبة 35% في عام 2018.

وبالإضافة إلى ذلك، كشف استبيان قامت به الوزارة عن رغبة 88% من زوار الألعاب الأولمبية لعام 2016 في العودة إلى البلاد، لاسيما إذا ما استمر قرار إلغاء الفيزا.