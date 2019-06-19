دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تكون من الأشخاص الذين يتوقون عادةً إلى فصل الشتاء واحتساء الشوكولاتة الساخنة على شرفة منازلهم، ولكن هذا لا يعني أنك لن تتمكن من الاستمتاع بحرارة فصل الصيف أيضاً!

وقد تتساءل عن كيف يمكن لهبات ساخنة أن تجعلك متحمساً لهذا الفصل.. فبعيداً عن المراكز التجارية، نشر موقع "ناشيونال جيوغرافيك" مؤخراً مجموعة من أفضل شواطئ الشرق الأوسط التي ستسحرك بجمالها.

وإذا كنت تبحث عن وجهة رائعة للعائلات، فربما عليك زيارة شاطئ "كايت بيتش"، الذي تتوفر فيه العديد من الرياضات المائية، منها ركوب الأمواج والتجديف.

أما إذا كنت تخطط لزيارة شمال أفريقيا، فلا تقلق! وتُعد تونس موطناً لأجمل الشواطئ بالمنطقة، وتحديداً مياه جزيرة جربة، حيث يمكنك استكشاف مناظر طبيعية متنوعة من الشعاب المرجانية، وحطام السفن، وكهوف تحت الماء.

وكانت مدينة صور الشاطئية، التي تقع على الساحل الجنوبي بلبنان، من أحد أفضل شواطئ الشرق الأوسط وفقاً لما نقله موقع "ناشيونال جيوغرافيك". فبسبب بقاياها الأثرية الغنية، أُدرجت ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو في العام 1984.

وتُعد مدينة صلالة العمانية وجهة أساسية لمحبي المغامرة، حيث تتوفر فيها مجموعة من الخيارات الفندقية الرائعة. ليس ذلك فحسب، وإنما تحتضن معالم ساحلية لا ينبغي عليك تفويتها، مثل كهف المرنيف.

وبالطبع، لا يمكنك زيارة مصر دون قضاء بعض الوقت في محمية رأس أبو جالوم، التي تصلها فقط عن طريق الجمال والقوارب. وبالنسبة إلى الحفرة الزرقاء، ذات عمق يزيد عن 300 قدم، فتشتهر بكونها موقعاً رائعاً لغوص المحترفين فقط.

وبعيداً عن منتجعاتها الجذابة، تعد جزيرة السعديات، التي تقع في العاصمة الإماراتية أبوظبي، موطناً للحياة البرية أيضاً، حيث تحتضن محمية خاصة بالسلاحف البحرية المهددة بالانقراض، كما يمكنك رصد الدلافين قبالة الساحل.