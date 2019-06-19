براتب مغر..مطلوب شخص يسافر ويتذوق أشهى اللحوم في أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبحث شركة "رينولدز راب" عن شخص يسافر عبر الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز مهمة واحدة.. هل بإمكانك تخمين ما هي؟ الجواب بسيط، وهو البحث عن ألذ ضلوع اللحم مقابل مبلغ 5 آلاف دولار أسبوعياً!

وأوضحت الشركة في بيان صحفي: "إذا كنت لا تمانع الحصول على المال مقابل تذوق الضلوع المشوية اللذيذة في جميع أنحاء البلاد، ونشر صور طعامك، والنوم كل ليلة حالماً بالضلوع، فقد يكون لديك ما يلزم لتصبح مدير الشواء لرينولدز راب".

وسيسافر الشخص الفائز إلى جميع أنحاء البلاد، في أول أسبوعين من أغسطس/ آب، للبحث عن أفضل ضلوع اللحم في أمريكا. ليس ذلك فحسب، وإنما سيكون مسؤولاً أيضاً عن نشر الصور، وشرح طريقة الشوي عبر موقع الشركة، ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبالطبع، سيشمل المنصب مصاريف السفر، والإقامة لك ولضيفك. وإذا كنت من المهتمين بالتقديم على المسابقة، فيجدر بك تصوير نفسك خلال عملية الشواء، بالإضافة إلى كتابة مائة كلمة عن سبب كونك أفضل شخص لاستلام هذا المنصب.

ويُشار، إلى أنه يجب تسليم طلب المسابقة مع حلول نهاية الليل بتاريخ 19 يونيو/ حزيران، عبر موقع "رينولدز راب".