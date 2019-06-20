نساء يستخدمن صدرهن لموازنة أكواب شاي الفقاعات في هذا التحدي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا ظننت أن التحديات التي تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمكن أن تزداد جنوناً.. فأنت حتماً على خطأ! إذ اكتسحت مواقع الإنترنت مؤخراً، تحدياً جديداً يُعرف باسم "شاي الفقاعات"، فما تفاصيله؟

ومن الطبيعي أن يراودك الفضول حول طبيعة هذا التحدي، حيث قام بعض الأشخاص، غالبيتهم من النساء، بموازنة أكواب شاي الفقاعات على صدورهن، والشرب منها دون استخدام أيديهن.

وإذا كان شاي الفقاعات غريباً عليك، فهو بكل بساطة مشروب تايواني، يدمج الشاي الآسيوي مع الحليب أو الفاكهة، كما يمكن أن يحتوي أحياناً على كرات الـ "تابيوكا".

وبالطبع، انهالت تعليقات الناس حول هذا التحدي، مما شجع العديد على مشاركة تجربته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت إحدى التغريدات "المزيد من هذه التحديات رجاءً."

ويُشار إلى أن المحلات، التي تبيع شاي الفقاعات، موجودة في كل زاوية من شوارع تايوان، كما انتشرت أيضاً إلى البلدان المجاورة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين، ثم إلى بقية أنحاء العالم.

نستعرض لكم فيما يلي بعض التغريدات التي تدور حول تحدي "شاي الفقاعات":