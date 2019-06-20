"القط الثعلب"..فصيلة جديدة من القطط "تجتاح" جزيرة فرنسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --اكتُشفت فصيلة جديدة من القطط تُشبه الثعالب، وهي تجوب أنحاء جزيرة كورسيكا الفرنسية..وكغيرها من القطط، تتسم هذه الحيوانات الأليفة بالمزاجية، والعدوانية عندما يحملها الأشخاص.

وحدد حراس الحياة البرية من المكتب الوطني للصيد والحياة البرية في فرنسا، موقع 16 قطة ذات لون ذهبي وخطوط تشبه خطوط الثعلب في المناطق النائية من الجزيرة الفرنسية.

أما عن حجمها، فهي أكبر حجماً من قطط المنزل، ولها ذيل كبير مطوق، بالإضافة إلى أنياب "متطورة للغاية". ونظراً لظهورها على جزيرة فرنسية لأول مرة، أطلق سكان الجزيرة عليها "chat-renard" وهي تعني بالفرنسية "القط الثعلب".

وتصطاد القطط ليلاً، وعلى ما يبدو أنها، تشعر بالفرح من كل ذلك الاهتمام.

ويعتقد العلماء أن تلك الفصيلة هي جزء من فصيلة غير معروفة حتى الآن قد تكون نشأتها إما في إفريقيا أو في الشرق الأوسط، منذ آلاف السنين.

وصرح كبير فنيي البيئة من المكتب الوطني للصيد والحياة البرية، لوكالة "فرانس برس"، بيير بينيديتي قائلاً "من خلال النظر إلى الحمض النووي الخاص بها، يمكننا أن نفرقها عن فصيلة القطط الوحشية الأوروبية، "فيليس سيلفستريس سيلفستريس". فهي أقرب لقطط الغابات الإفريقية،" فيليس سيلفستريس ليبيكا"، لكن هويتها الأصلية لم تحدد بعد".

ورغم أن أول "القطط الثعالب" تم الإمساك بها (بدون عنف) في عام 2016، إلا أن الحراس يقولون إن الحكايات عنها، تم تداولها في أنحاء الجزيرة لأجيال عديدة.

يأمل الحراس من خلال الإمساك بها ودراستها في نشر الوعي عنها وحمايتها في السنوات القليلة المقبلة.