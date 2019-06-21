ما هي النشاطات التي تستطيع القيام بها في عاصمة العالم لليوغا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – إذا كنت من عشاق اليوغا والتأمل وتبحث عن مكان لقضاء عطلة هادئة، فلا تنسى أن تضيف مدينة ريشيكيش بالهند إلى قائمة الأماكن التي يجب زيارتها.

ولكن ما هي النشاطات التي يمكنك ممارستها في هذه المدينة؟

تستطيع زيارة هذه المدينة المقدسة في اليوم العالمي لليوغا، والذي يصادف 21 من يونيو/ حزيران من كل عام، للتمتع بالنشطات المختلفة، حيث يمكنك أن تخوض تجربة عيش حياة الـ"أشرم" من خلال الاشتراك في واحدة من تلك الخلوات الروحانية، والتي تبدأ بنشاط التأمل في الساعة الـ 5 صباحاً، وتتبعها صفوف يوغا ومحاضرات ووجبات طعام جماعية.

وبإمكانك أيضاً أن تكون جزءاً من حفل "Ganges aarti"، الذي يعتبر واحداً من التقاليد الدينية الهندوسية، التي يتم ممارستها على ضفاف الأنهار في كل يوم عند غروب الشمس، وتتضمن الموسيقى والقربان لـ"Ganges"، أو "الأم" كما تعرف في الديانة الهندوسية.

إذا كنت من محبي التعرف على الحضارات والعادات المختلفة، فبإمكانك حضور فقرة "Kirtan"، حيث يقوم عدد من الموسيقيين في المعابد الصغيرة بأداء بعض التراتيل الدينية والصلوات باستخدام آلات موسيقية مختلفة.

ولا تخلو المغامرة من التمتع بالطبيعة أو النشاطات الخارجية، إذ تستطيع الاتجاه إلى حديقة "راجاجي" الوطنية، التي تعتبر منزلاً لأكثر من 500 فيل وعدد من الحيوانات المختلفة وقضاء ليلة هناك.

ولمحبي الرياضة أو النزهات وسط الطبيعة، فلا تنسى أن تخوضتجربة المشي إلى معابد مختلفة والتمتع بالمناظر الخلابة على الطريق، أو ممارسة رياضة التجديف.

وإن كنت ممن يخافون من الارتفاعات فبإمكانك تحدي هذه المخاوف والمشي في جسري ريشيكيش، اللذان بنيا في عام 1929 على ارتفاع 59 قدم من سطح الماء.

تمنع مشروبات الكحول والأطعمة غير النباتية في هذه المدينة المقدسة، فرغم أن المطاعم تحاول تقديم الأطباق العالمية، إلا أن أكثر ما يطلب هناك هو فناجين القهوة.