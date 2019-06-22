دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنه سيعلن عن مفاجآت فيما يتعلق بالترفيه في المملكة، خلال أغسطس آب المقبل.

وأوضح آل الشيخ في تغريدة له على تويتر " حتى الآن لم تروا إلا جزءًا بسيطًا مما ستقدمه هيئة الترفيه، انتظرونا في أغسطس في مؤتمر يشرح المفاجآت التي ستحدث في موسم الرياض قريبا".

ويندرج موسم الرياض تحت مبادرة "مواسم السعودية 2019" التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى "إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم"، وفقاً لما هو مذكور في الموقع الرسمي لمواسم السعودية.

وكانت مبادرة مواسم السعودية 2019، قد أطلقت في فبراير/شباط الماضي وتضم 11 موسماً سياحياً تغطي معظم مناطق المملكة. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تعتبر المبادرة الخطوة الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي، وتهدف لدفع عجلة التقدم للسياحة الداخلية في المملكة.

وتشمل مواسم السعودية: موسم الطائف، موسم السودة، موسم اليوم الوطني، موسم العلا وموسم حائل.

ومن المقرر أن يبدأ موسم الرياض من 15 أكتوبر/تشرين الأول إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام.

وكان الفنانين اللبنانيين، نانسي عجرم، ووائل جسّار، قد زارا السعودية مؤخراً من أجل إحياء حفل غنائي كجزء من فعاليات موسم جدة.