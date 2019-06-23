ما دلالات تمثال "إله الموت" الذي أُزيل من افتتاح كاس الأمم الأفريقية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد إثارته لضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، أُزيل تمثال "أنوبيس"، الذي يُعرف أيضاً بـ"إله الموت" لدى المصريين القدماء، من افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي نُظمت الجمعة، في استاد القاهرة.

وانتشرت صورة أثارت الجدل لتمثال "أنوبيس" خلال التدريب لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية، وفقاً لما نقلته النسخة الإنكليزية لبوابة الأهرام المصرية الرسمية، ما أدى إلى إزالته من العرض.

وأشار الموقع إلى أن اختيار "أنوبيس" كان خياراً "غير موفقاً"، وفقاً لما قاله وزير الآثار المصري خالد العناني، الذي أكّد إلى أن الحضارة المصرية تتميز برموز أخرى أكثر أهمية من "أنوبيس".

وعبّر العديد من المغردين عن استيائهم من المسؤولين لاختيارهم عرض تمثال "أنوبيس" بالتحديد.

ومع ذلك، دافع بعض الأشخاص، ومنهم الإعلامية ياسمين الخطيب، عن اختيار التمثال.

وأما عن سبب اختيار الإله "أنوبيس" لافتتاح بطولة الأمم الإفريقية، قال أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، أحمد عيسى، إلى رمزيته لدلالات مختلفة لدى المصريين القدماء، وفقاً لما هو مذكور على بوابة الأهرام المصرية الرسمية.

وأكد عيسى أن لـ"أنوبيس" دلالة تتعلق بالنشاط والحيوية، كما أنه تمتع برمزية سياسة، وهو يُعد إله التحنيط والعالم السفلي أيضاً، بحسب ما نقله الموقع.

وأوضح عيسى أيضاً أن "أنوبيس" صُور كمحارب، وبطل يقوم بالدفاع عن مصر.