أكثر 9 طرقات مروعة في العالم ..هل تجرؤ على القيادة هناك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل أنت مستعد للقيام برحلة لا تنسى؟ إذاً، اختر طريقاً من هذه الطرقات المروعة والتي تطل على مشاهد تخطف الأنظار. فإذا عزمت على أن تخوض تلك التجربة، فتذكر أنها تتطلب قيادة جدية، لذا لا يمكنك أن تشرد أو تستخدم خاصية مثبت السرعة على الإطلاق. وستكافأ حينها بمشاهدة المناظر الخلابة التي يراها القليلون فقط، لكن، لا تنسى أن تبقي عينيك على الطريق.

ممر "ستيلفيو"، إيطاليا

بالتأكيد، لم يعد ممر "ستيلفيو" سرياً، إذ تأتي جحافل من السائقين في كل صيف للتحقق من الطريق الذي أطلق عليه برنامج "Top Gear"، وهو برنامج تلفزيوني بريطاني معروف يهتم بالسيارات، الأعظم في العالم.

لذا اسيقظ مبكراً، وستجد أن ممر "ستيلفيو" لا يزال وجهة رائعة تستحق أن تكون ضمن قائمة أمنياتك التي ترغب في تحقيقها. وهو يتميز بمناظر خلابة لجبال الألب الشرقية، إذا تمكنت من النظر إليها أثناء قيادتك، فهناك 75 منعطفاً عند الصعود إلى 9045 قدماً، فوق مستوى سطح البحر.

طريق “ترانسفاجاراشان”، رومانيا

وهذا الطريق الروماني الموحش، والذي يتقاطع مع جبال الكاربات لديه قصة خلفية مثيرة، إذ هناك من يقول إنه أُسس للحماية من احتمال غزو سوفيتي، أو بهدف التسلية.

وفي الحالتين، قيل إن المئات لقوا حتفهم خلال انفجارات الديناميت أثناء تشييد الطريق في السبعينيات. ويُشار أحياناً إلى أن نتيجة جهودهم، قد أثمرت بما لقب بـ"الطريق إلى السماء"، حيث يرتفع الطريق برفق من 1630 قدماً إلى 6700 قدم، مع انعطافات شبه لا نهائية على هيئة دبوس الشعر.

طريق جيمس دالتون السريع، أمريكا

هذا الطريق المصنوع من الحصى في ألاسكا، هو أحد أكثر الطرق الوعرة في العالم. ورُصف ربع طريق دالتون السريع بطول 414 ميلًا، ويمكن أن يكون السفر قاسياً عندما يمر الطريق فوق الدائرة القطبية الشمالية، عبر سلسلة جبال "بروكس"، باتجاه المحيط المتجمد الشمالي.

وشُيّد الطريق في أوائل سبعينيات القرن الماضي، للمساعدة في إنشاء خط أنابيب نفط يمتد على طوله. ولن تجد هناك الكثير من حركة المرور، أو متاجر لبيع الطعام، أو مراكز الدعم. لذا، لا بد من وضع الخطط بشكل جيد وإحضار معدات البقاء، لدى المرور من هذا الطريق.

طريق ترولستجن، النرويج

هل لديك الدواء اللازم لمعالجة دوار الحركة؟ قد تحتاجه قبل أن تسلك طريق ترولستجن الشهير في النرويج، وهو طريق يتضمن 11 منعطفاً حاداً، في طريق الصعود إلى منظر طبيعي جبلي يليق بقصص الخيال. وعلى طول الطريق، ستُصادف شلالات رائعة مثل شلال "ستيجفوسن"، على ارتفاع أكثر من ألف قدم.

الطريق الوطني 40، الأرجنتين

هل أنت مستعد لـ"الرحلة الكبيرة"، الصفقة الحقيقية، لتصبح متجول لمرة واحدة في العمر؟ حدّد وجهتك على الطريق الوطني 40 في الأرجنتين، وهو طريق وطني على بعد أكثر من 3 آلاف و100 ميل من لا كوياكا، خوخوي في الشمال، بالقرب من الحدود البوليفية، إلى كابو فيرجينيس في سانتا كروز إلى الجنوب.

طريق كاراكورام السريع، باكستان والصين

ويغطي طريق كاراكورام السريع، أو كما يُطلق عليه "أعجوبة العالم الثامنة"، مساحة 810 أميال مرتفعة بشكل طبيعي، بمناظر خلابة على طول طريق الحرير القديم من أبوت آباد، باكستان إلى كاشغار، في شينجيانغ، الصين، وتعبر جبال الهيمالايا، و كاراكورام. واُنتُهي من المشروع الذي استمر 20 عاماً في عام 1979، ولكنه ليس طريقاً عصرياً مصقولًا، إذ أن العديد من المساحات غير ممهدة.

طريق ينجاس الشمالي، بوليفيا

من المحتمل، أنك سمعت عن "طريق الموت". وأصبح الطريق البوليفي الذي يبلغ طوله 40 ميلًا مشهوراً في منتصف التسعينيات، عندما كان الطريق مسؤولًا عن أكثر من 200 حالة وفاة سنوياً. وفي عام 2007، اُفتُتح طريق جديد أكثر أماناً لحركة السيارات.

طريق الولايات المتحدة 550 (طريق المليون دولار السريع)، أمريكا

هو شريط من الطرق يمتد لمسافة تزيد عن 82 ميلًا من جبال سان خوان، ويمر عبر ثلاثة ممرات طولها 10 آلاف قدم في الجانب الجنوبي الغربي الوعر من كولورادو.

طريق المحيط الأطلسي، النرويج

ويبلغ طول هذا الطريق الدراماتيكي، والذي تأتيه الرياح من كل جانب أكثر من 5 أميال، وهو أقصر طريق ضمن القائمة، لكنه لا يجب أن يفوت أي شخص لديه شغف التجول في السيارات.