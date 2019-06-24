دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تخيّل اضطرارك إلى إيجاد قاعة زفاف بسرعة قياسية، قبل 10 أيام فقط من موعد زفافك، بسبب وجود التباس في الترتيبات! هذا ما حصل بالتحديد مع المغرّد ماجد كمال الذي أُلغي حجز قاعة زفافه بسبب فعاليات "موسم جدة"، وفقاً لما عبر عنه في "تويتر"، فما الذي قام به "موسم جدة"؟

وكان المغرد ماجد كمال قد اشتكى بشأن الارتباك الذي أدى إلى إلغاء حجز قاعة زفافه التي قام بحجزها منذ شهرين، وفقاً لما كتبه عبر سلسلة من التغريدات على حسابه في "تويتر".

وأشار كمال إلى أن سبب الإلغاء يعود إلى فعاليات "موسم جدة".

وسارع الحساب الرسمي لـ"موسم جدة" في تكفل حفلة زفاف المُغرّد بعد قراءة تغريداته، كما عبر المنظمون عن رغبتهم في تحويل يومه المميز إلى "زواج الموسم"، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي على "تويتر".

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل انهالت العروض التي تلقاها كمال من مختلف الشركات لتكفل مختلف الجوانب التي قد يحتاجها أثناء زفافه، بالإضافة إلى شركات الطيران، والفنادق، والمنتجعات، والمطاعم، وغيرها من الشركات.

وتضمنت الشركات التي عرضت عليه مختلف التعويضات شركة الاتصالات السعودية (STC)، و"كريم"، و"دانكن دونتس"، و"فيرجن ميجاستور"، إلى جانب العشرات من الشركات الأخرى.

ومن الجدير بالذكر، أن موسم جدة يندرج تحت مبادرة "مواسم السعودية 2019" التي تهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى "إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم"، وفقاً لما هو مذكور في الموقع الرسمي لمواسم السعودية.

وكانت مبادرة "مواسم السعودية 2019"، قد أُطلقت في فبراير/شباط الماضي، وتضم 11 موسماً سياحياً تغطي معظم مناطق السعودية.