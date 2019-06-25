دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رحبت دبي بالمؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاك دورسي مؤخراً، من خلال ملصق استثنائي وضع على جواز سفره لدى وصوله لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال أول زيارة له إلى الشرق الأوسط.

ونشر جاك دورسي خلال حسابه الرسمي على "تويتر" الإثنين، صورة لجواز سفره، كما أرفقها برسالة مكتوبة باللغة العربية، وهي: "مرحباً دبي".

وظهر في الصورة ملصق ترحيبي يقول "مرحباً بك جاك"، ويحمل شعار موقع "تويتر" الذي يتمثل في عصفور أزرق، بجانب ختم دخوله إلى البلاد في مطار دبي الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن "الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، استقبل جاك دورسي، خلال الزيارة الأولى له إلى الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط".

وشهدت زيارة دورسي لدبي إطلاق مبادرة "#شباب_تويتر_للخير" (YouthForGood#)، على "تويتر"، وذلك بالتعاون بين شركة "تويتر"، ومراكز الشباب في الإمارات.

وتُعد المبادرة "أول وأكبر مبادرة من نوعها عالمياً لتعزيز الاستفادة من منصة تويتر في القضايا المجتمعية والإنسانية، وتحفيز الشباب على المشاركة في الأعمال التطوعية في مجتمعاتهم، واستغلال فضاء تويتر وإمكاناته التواصلية لدعم ونشر ثقافة العمل الإنساني، وتعميمها في المنطقة والعالم"، وفقاً لما نقلته الوكالة.

وخلال زيارته، أهدى دورسي أيضاً كتاباً خاصاً أعدّه "تويتر" من أجل الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، وذلك بمناسبة مرور 10 أعوام على إطلاقه حسابه الخاص على المنصة.

وأشارت الوكالة إلى أن حاكم دبي كان أول زعيم عربي يدشّن حساباً رسمياً على منصة "تويتر".

وبمناسبة زيارة دورسي، عبّر نائب حاكم دبي عن التشابه بين دبي و"تويتر" عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قائلاً إن "دبي وتويتر محطتان عالميتان مفتوحتان أمام الشعوب".