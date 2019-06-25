دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بزاقة صغيرة كانت كفيلة بقطع الكهرباء وإيقاف جزء من عمل سكك قطار اليابان الشهر الماضي، ولكن كيف؟

وكان الركاب يستقلون القطارات صباحاً للوصول إلى وجهاتهم بتاريخ 30 مايو/آيار، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ تأخر 12 ألف راكب تقريباً، بعد أن قطعت الكهرباء على الخطوط التي تديرها شركة السكك الحديدية "JR Kitakyushu"، في المنطقة جنوب كيوشو في اليابان.

وحصل انقطاع الكهرباء في تمام الساعة 9:40 دقيقة صباحاً، مما أجبر الشركة على إلغاء رحلة 26 قطاراً. وتعتبر اليابان مشهورة بسبب قطاراتها السريعة والفعالة، والتي تحمل آلاف الركاب يومياً.

وخلال تفتيش الأجهزة الكهربائية الخاصة بالشركة، وجد مهندسو الشركة إحدى البزاقات النافقة، يصل طولها إلى 2 أو 3 سنتيمترات، كما قال متحدث باسم الشركة إن إحدى البزاقات احترقت حتى الموت، بعد أن لمست كابلاً كهربائياً، مما أدى إلى انقطاع كبير للكهرباء.

ورغم أن البزاقة اُكتُشفت بتاريخ 30 مايو/ آيار، إلا أن سبب الانقطاع لم يُعلن عنه لأكثر من شهر، كما أن الإعلام المحلي لم يتكلم عن الحادثة الغريبة حتى 22 يونيو/حزيران، إذ قال متحدث من شركة السكك الحديدية، لـCNN، إن "بزاقة قد دخلت من فتحة في صندوق الطاقة".