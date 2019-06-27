باريس تستعد لإطلاق مركبات أجرة جوية في عام 2024

دبي الإمارات العربية المتحدة CNN -- قريباً سيتمكن زوار العاصمة باريس من الوصول إلى وسط المدينة عن طريق مركبات أجرة طائرة.

مركبة "إقلاع وهبوط عمودي" تزن 750 كيلوغراماً صُممت في سنة واحدة فقط

وتعمل شركة “إيرباص" المصنّعة للطائرات، مع الهيئة المستقلة للنقل في باريس للبحث في مدى إمكانية تشغيل مركبات "إقلاع وهبوط عمودي" (VTOL) في العاصمة الفرنسية باريس، على أمل تجهيزها لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، باريس 2024.

وستبحث دراسة الجدوى في إدارة حركة المرور، والتكامل الحضري، والصيانة، بالإضافة إلى التصميم والإنتاج. وقد أُطلقت تلك الدراسة بالشراكة مع شركة "Groupe ADP" المشغلة للمطارات، ومنطقة باريس إيل دو فرانس، بالإضافة إلى هيئة الطيران المدني الفرنسي (DGAC) .

وحالياً، يتعيّن على الزوار القادمين من مطار شارل ديغول الدولي، أن يستقلّوا سيارة أجرة أو قطار يستغرق 35 دقيقة، أو حافلة قد تستغرق ما بين 45 إلى 90 دقيقة. للوصول إلى وسط المدينة.

وصرّحت الهيئة المستقلة للنقل في باريس، أنه سيتم بذل الجهود لضمان أن "السيارة ذاتية الحركة ستكون في متناول أكبر عدد من الناس".

ومن المتوقع، أن يتم اختيار موقع إنشاء "مهبط طائرات" في مهلة تمتد لنهاية العام، وهي منشأة قادرة على استيعاب سيارات الأجرة الجوية في المنطقة المحيطة بباريس. وتشير تقديرات المدير العام التنفيذي لـADP ، إدوارد أركرايت، إلى أن الخطط معدة لتكون المنشأة جاهزة خلال 18 شهراً، وستبلغ كلفتها 10 ملايين يورو أي ما يعادل 11.4 مليون دولار في استثمار البنية التحتية.

وليست شركة "إيرباص" الوحيدة التي تخطط لإطلاق سيارات الأجرة الجوية، فقد أقامت شركة "أوبر" شراكة مع وكالة "ناسا" لبرنامج تاكسي سيارات الأجرة الجوية الخاص بها والذي تطلق عليه اسم "Elevate" ، وهي واحدة من العديد من الشركات التي تسابق لجعل المركبات الجوية حقيقة على أرض الواقع. وتأمل تلك الشركات أن تكون الرحلات بسيارات الأجرة الجوية متاحة في عام 2023.

تطمح أوبر إلى إنشاء شبكة من سيارات الأجرة الجوية التي تعمل بالكهرباء ،سيتم اختبار أول طائرة في عام 2020

وتقول شركة "أوبر" إن مدينة ملبورن الأسترالية ستصبح أول مدينة خارج الولايات المتحدة تحصل على سيارات الأجرة التابعة لها بعد مدينتي دالاس ولوس أنجلوس. كما أعلنت "رولز رويس" و"بوينج" عن خططهما بشأن سيارات الجوية.