여러분!! 비아이지가 무려 청와대 공식오찬에 초청받았습니다😊🎉 문재인 대통령과 사우디아라비아 왕세자 앞에서 아랍커버곡인 La Bezzaf를 부르고 왔어요🎶 ⠀⠀⠀ 너무 긴장이 됐지만 굉장히 뜻깊은 자리였답니다! 이게 모두 우리 비기닝들 덕분인거 아시죠?😁 ♥ 감사합니다 ♥ ⠀⠀⠀ B.I.G is invited from the Bluehouse for La Bezzaf performance. It is all because of you BIGinning! 😍 We appreciate indeed! 😀👍🏻 ⠀⠀⠀ #boysingroove #비아이지 #청와대 #saudiarabia