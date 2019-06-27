دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— في مقطع فيديو تقابل فيه طفلة من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، نشرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، مقطع فيديو للترويج لمدينة إسطنبول التركية.

وعلقت الوكالة التركية على مقطع الفيديو الذي نشرته على صفحتها بتويتر، قائلة: "السعوديون و’أورطاكوي‘.. حكاية غرام على بوسفور إسطنبول.. المنطقة تمتاز بمقومات عديدة بينها الإطلالة الساحرة والأطعمة والرحلات البحرية.. أكلة ’الكومبير‘ وحلوى ’الوافل‘ الأشهر والأكثر إقبالًا، المكان يبدو كلوحة جدارية طبيعية رسمت بريشة فنان".

01:23 دعوات سعودية "شعبية" لمقاطعة السياحة التركية.. ما تأثيرها؟

وكان مغردون سعوديون دشنوا سابقا "هاشتاغ" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يدعو لمقاطعة السياحة التركية. استعرض المغردون عدة أسباب لإطلاق دعوتهم، منها ما وصفه بعضهم بـ"عدم احترام السائح العربي"، و"عدم الإحساس بالأمان" داخل تركيا، وعرضوا عدة وجهات سياحية أقل تكلفة من تركيا.. تعرف على الأهمية النسبية للسياح السعوديين والخليجيين لتركيا التي تعتمد على إيراداتها السياحية بشكل كبير في اقتصادها القومي ومواردها الدولارية".

ويذكر أن مقطع الفيديو هذا يأتي وسط تصريحات لمسؤولين سعوديين لتوسيع مقاطعة تركيا لما يتجاوز موضوع السياحة وحسب، وكان آخرهم رجل الأعمال السعودي، عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، إذا قال في تغريدة قبل أيام: "في ظل مواصلة القيادة التركية وأردوغان مناصبة العداء واستهداف المملكة قيادة وشعباً، فإننا مطالبين أكثر من اي وقت مضى بمقاطعتهم ليس في السياحة والاستثمار فقط وانما بكل شيء الاستيراد والعمالة والتعامل مع الشركات التركية، المقاطعة الشاملة هي أقل ما يُرد به على هذا العداء السافر".

وبرز موضوع السياحة السعودية في تركيا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مقطع الفيديو التركي، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الردود: